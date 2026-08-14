Crédito y actividad financiera: "Se trabó el canal en pesos y buscan dinamizarlo con dólares"

La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto, analizó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario el escenario económico argentino y las nuevas medidas para ampliar el crédito en dólares. En ese marco, explicó que la economía atraviesa una dinámica de dos velocidades: mientras energía, minería, agro y el sector financiero muestran crecimiento, la construcción, la industria y el comercio permanecen estancados.

"Lo que ves es una normalización financiera, una economía que no termina de traccionar, sobre todo para la gente", sostuvo Dal Poggetto. La economista señaló además que los niveles de endeudamiento son elevados y que el crédito al consumo mantiene altos niveles de mora, lo que dificulta que una parte importante de los hogares pueda acceder a nuevos préstamos.

En relación con las nuevas reglas para que los bancos puedan ampliar los préstamos en dólares a empresas no exportadoras, explicó que la medida busca compensar el freno del crédito en pesos. "Se te trabó el canal crediticio de pesos", afirmó, y atribuyó la situación a las altas tasas de interés, que desalientan tanto la demanda de financiamiento como la posibilidad de que los deudores puedan asumir nuevos compromisos.

Según Dal Poggetto, el Gobierno busca impulsar una mayor utilización del dólar dentro del sistema financiero. "Lo que están intentando hacer es dinamizar el crédito en dólares con la expectativa de que la emisión fiscal te genere un aumento en los depósitos en dólares", explicó. Además, señaló que los dólares provenientes de esos préstamos pueden terminar siendo vendidos al Banco Central, generando una mayor oferta en el mercado cambiario.

La economista también analizó la evolución de la inflación y advirtió que, aunque espera una desaceleración, el nivel continúa siendo elevado. "Es probable que el 2% lo vuelvas a quebrar", estimó al referirse a agosto, aunque aclaró que la inflación anual podría ubicarse "en la zona del 30%". Según explicó, actualmente los servicios aumentan a un ritmo mayor que los bienes y todavía existe un componente de inercia en los precios.

Dal Poggetto consideró que el Gobierno enfrenta un dilema entre mantener las condiciones financieras y lograr que la economía vuelva a crecer. "Está como atrapado y lo que está, en todo caso, es buscando mecanismos alternativos para tratar de dinamizar la actividad con el set de herramientas que tienen", sostuvo. En ese escenario, planteó que las tasas de interés elevadas pueden ayudar a contener el dólar, pero al mismo tiempo dificultan la recuperación del nivel de actividad.

De cara al escenario electoral, la directora de EcoGo señaló que las demandas sociales pueden cambiar según la situación económica. "La política económica intenta iterar entre las dos variables", dijo al referirse a inflación y desempleo, y recordó que las prioridades de los votantes fueron diferentes durante la hiperinflación de 1989 y la crisis de 2001. Para la economista, todavía es difícil anticipar qué factor tendrá mayor peso en las próximas elecciones.

Finalmente, Dal Poggetto puso el foco en la oferta electoral y en la capacidad del Gobierno para sostener su escenario económico. "Los treinta y pico de puntos que tiene el Gobierno pueden ser muy pocos o muchos dependiendo de qué es lo que haga el resto", afirmó. Y advirtió que, aunque actualmente el oficialismo tiene como fortaleza la ausencia de una alternativa consolidada, "lo que es un activo se te puede dar vuelta", especialmente en un contexto donde los niveles de endeudamiento de los sectores más jóvenes son elevados.

Entrevista de Hernán Funes.