La Legislatura de Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta abril de 2027

La Legislatura de Santa Fe sancionó este jueves la ley que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extenderla por otros seis meses si persisten las condiciones que motivaron la medida. La norma busca acelerar obras y dotar al Ejecutivo de herramientas para prevenir y mitigar los efectos de eventuales lluvias intensas y excesos hídricos asociados al fenómeno de El Niño.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado y finalmente recibió el aval de la Cámara de Diputados. La votación fue unánime, aunque durante el debate hubo algunos cruces entre los legisladores. La declaración llega mientras distintos pronósticos advierten sobre un escenario climático que podría ser adverso durante los próximos meses.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, destacó la importancia de contar con herramientas preventivas ante la proximidad de las lluvias esperadas. Señaló que la emergencia permitirá a la Provincia, junto con municipios, comunas y comités de cuenca, avanzar con las obras necesarias para reducir el impacto de posibles inundaciones.

La norma contempla la posibilidad de agilizar procedimientos vinculados con obras, construcciones, trabajos públicos y utilización de predios que resulten necesarios para prevenir o mitigar los efectos de los excesos hídricos. También habilita la adquisición de maquinaria y equipamiento destinado a afrontar situaciones de emergencia.

Uno de los principales instrumentos previstos es un Fondo de Emergencia Hídrica de 10.000 millones de pesos, destinado a fortalecer la capacidad de respuesta y asistir a municipios y comunas. El Gobierno provincial ya había anunciado ese fondo como parte de su estrategia preventiva frente al escenario climático previsto para el último trimestre de 2026.

La ley también establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento, integrada por legisladores de ambas cámaras, que tendrá a su cargo controlar la implementación de la norma, el uso del fondo, las obras y contrataciones realizadas y los recursos extraordinarios que se asignen a los gobiernos locales.

Además, el Ministerio de Obras Públicas queda facultado como autoridad de aplicación para otorgar subsidios y aportes no reintegrables a municipios, comunas y comités de cuenca mediante procedimientos abreviados, siempre destinados a obras, maquinaria y equipamiento para reducir riesgos hídricos.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo también se contempla la posibilidad de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación determinados inmuebles ubicados en zonas donde deban ejecutarse obras vinculadas con la emergencia. El objetivo es facilitar la realización de proyectos considerados necesarios para atender la situación hídrica.

Durante el debate, el diputado socialista Joaquín Blanco defendió la medida como una herramienta de prevención y respuesta frente a eventuales catástrofes naturales. “Cuando hablamos de políticas de Estado, hablamos de la necesidad de ser previsores”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la emergencia debe servir no solamente para responder ante eventuales inundaciones, sino también para reducir los factores que puedan agravar sus consecuencias. El objetivo, explicó, es contar con capacidad estatal para asistir de manera rápida a las personas que eventualmente resulten afectadas.

La declaración se inscribe en un plan más amplio de preparación que lleva adelante la Provincia frente a los pronósticos sobre El Niño. El Gobierno santafesino informó que viene ejecutando obras de infraestructura hídrica, limpieza y recuperación de canales y fortaleciendo los recursos destinados a la respuesta ante emergencias. En mayo, por ejemplo, anunció una inversión superior a los $10.100 millones para intervenir más de 900 kilómetros de canales troncales en seis departamentos.

La administración provincial sostiene que la preparación es clave frente a un fenómeno cuya intensidad todavía no puede determinarse con precisión. En julio, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que existe una ventana de aproximadamente 90 días para completar tareas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante el escenario climático previsto.

Con la sanción de la ley, Santa Fe contará ahora con un régimen de emergencia hídrica que abarca a todo el territorio provincial y que apunta a acelerar obras, facilitar contrataciones y reforzar los recursos disponibles ante eventuales excesos de agua. La vigencia se extenderá hasta abril de 2027, con la posibilidad de una prórroga por otros seis meses si las condiciones climáticas así lo requieren.

Informe de Emiliano Guardia.