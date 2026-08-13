Juan Pablo Miretti: “La ganadería es la Vaca Viva; hay potencial a medio recorrer en el NEA y NOA”

FOTO: "En Argentina, estamos un paso adelante en ganadería", le dijo Miretti a Suppo.

¿Cómo fue el proceso de expansión de la empresa desde sus orígenes en Córdoba hacia el norte del país?

La historia comenzó en 1994, cuando mi padre decidió separar rumbos comerciales con su hermano. Teníamos un campo en Luque, en el centro de Córdoba, pero mi padre, que conocía el norte por su trabajo previo vendiendo galletitas, sentía que allí estaba la expansión. En 1999 compramos campos en Santiago del Estero, específicamente en Quimilí, para trasladar nuestra visión agrícola y agregarle el potencial ganadero en lo que entonces era la frontera productiva.

¿Cuáles son actualmente las principales unidades de negocio de la empresa?

Nuestra estructura tiene varias patas. La principal es la inmobiliaria, basada en el desarrollo y crecimiento del valor de los inmuebles donde invertimos los ahorros de la empresa. A eso le sumamos la ganadería de precisión y la agricultura para generar un mix productivo equilibrado.

¿En qué momento se incorporó la marca Cabaña Pilagá y qué representa para el sector?

En 2013 se abrió la posibilidad de comprar Cabaña Pilagá a la firma brasileña Marfrig. Adquirimos los campos en Mercedes, Corrientes, y nos quedamos con toda la parte genética y la marca, que es una de las pioneras de la raza Braford en el país, con más de 120 años de historia. El Braford es la raza emblemática del norte por su rusticidad y calidad carnicera.

Usted se refiere al centro genético en Mercedes como "la Disney" de la empresa. ¿Cómo es el trabajo científico que realizan allí?

Es un trabajo de laboratorio y de campo sumamente meticuloso. Contamos con un equipo de profesionales, veterinarios y genetistas que trabajan en la transferencia de embriones de donde nacen los futuros padres de la raza y los posibles campeones. No es sólo lo que se ve en una pista; es una proyección fenotípica y genética constante sobre cómo evolucionará el animal a los seis meses o al año.

¿Cómo ha evolucionado el biotipo del toro Braford para adaptarse a las necesidades actuales del mercado?

El toro de hoy no tiene nada que ver con los de hace décadas. Biotecnológicamente son animales más eficientes, de menor tamaño, diseñados para producir la mayor cantidad de carne en el menor tiempo posible. Argentina está en la vanguardia mundial; nuestros campeones compiten y suelen ganar mundiales frente a potencias como Australia, Brasil o Estados Unidos.

Se suele hablar de la "Vaca Viva" como un motor de desarrollo para el norte argentino. ¿Qué potencial real observa en la región?

El potencial del NOA y el NEA está a mitad de camino. La "Vaca Viva" es para el norte lo que Vaca Muerta es para el sur. Tenemos una capacidad de producción altísima que requiere un contexto de país lógico y, sobre todo, una gran inversión en recurso humano para terminar de dar el gran salto productivo.

¿De qué manera afectaron las políticas de prohibición de exportaciones de carne a una empresa que apuesta a la inversión a largo plazo?

Fueron años complicadísimos. Prohibir la exportación de carne es como prohibir la exportación de jugadores de fútbol; no tiene sentido. Sin embargo, nuestra visión como empresa familiar fue seguir apostando a la asociación entre agricultura y ganadería. Sabíamos que, tarde o temprano, el sol sale y debíamos estar preparados con procesos eficientes para cuando Argentina volviera a conectarse con el mercado mundial.

Ante la baja del consumo interno, ¿cuál es el panorama para la oferta de carne en el futuro cercano?

La baja del consumo interno es circunstancial. A nivel mundial hay una contracción de la oferta y una demanda que vino para quedarse. Actualmente estamos en una etapa de retención de vientres, lo que significa que las terneras se dejan para cría en lugar de enviarlas al frigorífico. Es un ciclo natural que lleva tiempo, pero que busca generar un rodeo mucho más amplio con políticas claras de inversión.

¿Qué obras de infraestructura son críticas para que el norte pueda ser más competitivo?

Necesitamos puertos locales en provincias como Corrientes o Chaco y, fundamentalmente, procesar el maíz en origen. Es ineficiente trasladar el grano 800 kilómetros hasta el puerto cuando podríamos transformarlo en proteína animal en el mismo lugar donde se cosecha. También es vital la instalación de más frigoríficos exportadores cerca de las zonas de producción.

Usted menciona que el recurso humano es hoy un límite para el crecimiento. ¿Qué tipo de profesionales necesita el sector?

Necesitamos técnicos, veterinarios y genetistas que estén dispuestos a salir de su zona de confort en las grandes ciudades para radicarse en el interior profundo. El progreso está en lugares como Quimilí o Mercedes, pero para que esos profesionales se queden, las provincias deben garantizar buena salud, educación y conectividad para sus familias. El límite de las empresas hoy es no encontrar ese círculo virtuoso entre formación y desarrollo local.

¿Cómo se maneja la tensión entre el crecimiento de la frontera productiva y la conservación del medio ambiente?

Debemos discutir la Ley de Bosques con sensatez. Es posible producir conservando; no hay que ser más papista que el Papa. Necesitamos un equilibrio entre la parte productiva y las áreas de reserva para seguir creciendo de manera sustentable.

¿Qué representa para el equipo de Cabaña Pilagá obtener un gran campeón en la exposición de Palermo?

Es un premio al equipo de trabajo, desde el administrador en la oficina hasta el peón que se levanta a las 5 de la mañana para cuidar la alimentación del animal. No buscamos solo un trofeo, sino la validación comercial de que nuestros clientes nos vuelvan a elegir cada año para comprar reproductores. Es el resultado de un proceso minucioso que involucra a muchas personas en cada etapa de la vida del toro.

Para finalizar, ¿qué libro, película o serie nos podría recomendar?

Como libro, me gusta "El puñal y la herida". En cuanto a series, recomiendo la danesa "Borgen", que trata sobre política y liderazgo; me resultó muy interesante para ver al regresar a casa después de tantos viajes.

Entrevista de Sergio Suppo.