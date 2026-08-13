El autor del gol de la final del Mundial sería nuevo refuerzo del PSG por una cifra millonaria
Ferran Torres se iría al club francés tras un acuerdo por 50 millones de euros.
13/08/2026 | 17:56Redacción Cadena 3
FOTO: Ferran Torres anotó para España.
Ferran Torres dejaría el Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain en un traspaso que ascendería a 50 millones de euros.
El delantero español, quien anotó un gol en la final del Mundial 2026 ante la Selección argentina, está muy cerca de completar la operación en agosto de 2026.
Los clubes habrían alcanzado un principio de acuerdo y comenzaban a intercambiar la documentación necesaria para finalizar la transferencia. Se esperaba que el pase se concretara durante este fin de semana.
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Torres finalizaría así su etapa en el Barcelona, donde jugó durante cuatro años y medio. En su tiempo en el equipo catalán, el delantero anotó 65 goles y proporcionó 23 asistencias en un total de 207 partidos.
A sus 26 años, el jugador regresaría a la dirección de Luis Enrique, quien fue su suegro y uno de los principales promotores de su llegada al PSG, según informaron medios de comunicación españoles.
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Torres había llegado al Barcelona proveniente del Manchester City y tenía un contrato con el club hasta junio de 2027.
Lectura rápida
¿Quién dejaría el Barcelona?
Ferran Torres dejaría el Barcelona.
¿A qué club se uniría?
Se uniría al Paris Saint-Germain.
¿Cuánto costaría el traspaso?
El traspaso ascendería a 50 millones de euros.
¿Cuándo se espera que se concrete el pase?
Se esperaba que el pase se concretara durante este fin de semana.
¿Cuántos goles anotó en el Barcelona?
Anotó 65 goles en 207 partidos.