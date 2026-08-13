Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

El número de sorteo es 31587, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el jueves 13 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8140, interpretado como A primera (El Cura).

1° 8140

2° 6222

3° 0150

4° 0421

5° 6498

6° 2831

7° 4140

8° 6388

9° 0248

10° 6000

11° 1348

12° 1430

13° 9788

14° 3410

15° 4852

16° 1342

17° 4255

18° 3955

19° 2051

20° 1460

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 31587 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El jueves 13 de agosto a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 8140.

¿Qué significa el número ganador?

El número 8140 se interpreta como "A primera (El Cura)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.