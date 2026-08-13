Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.
El sorteo número 31587 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 13 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8140, correspondiente a "A primera (El Cura)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 31587, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el jueves 13 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8140, interpretado como A primera (El Cura).
1° 8140
2° 6222
3° 0150
4° 0421
5° 6498
6° 2831
7° 4140
8° 6388
9° 0248
10° 6000
11° 1348
12° 1430
13° 9788
14° 3410
15° 4852
16° 1342
17° 4255
18° 3955
19° 2051
20° 1460
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31587 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8140.
¿Qué significa el número ganador?
El número 8140 se interpreta como "A primera (El Cura)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.