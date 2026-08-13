El Gobierno designó a una especialista en IA como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, oficializó este jueves el nombramiento de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. La designación, formalizada mediante el Decreto 730/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador, se produce en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo a fines de julio.

Baravalle llega al cargo con un perfil centrado en la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad. Según el comunicado oficial del Gobierno, la funcionaria “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la inteligencia artificial”.

Perfil académico y trayectoria profesional

Adriana Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, institución en la que actualmente cursa un doctorado en Ingeniería. Ejerce como docente universitaria y dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de esa casa de estudios.

Además, es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina. Su trayectoria incluye la conducción de investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, así como la participación en proyectos científicos internacionales.

Desde la Casa Rosada recordaron que Baravalle integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019, y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.

Objetivos de la designación

El Gobierno señaló que la incorporación de Baravalle tiene como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología mantiene bajo su órbita organismos estratégicos del sistema científico nacional, entre ellos el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, además de diversos proyectos tecnológicos y espaciales.

Contexto de la designación

El nombramiento se produce tras la renuncia de Darío Genua y en el marco de una reorganización administrativa impulsada desde la Jefatura de Gabinete. El Decreto 581/26 había modificado el esquema de control sobre organismos y empresas vinculadas al sector de las comunicaciones, trasladando el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La llegada de Baravalle ocurre en un momento de tensión en el sector científico. En las últimas semanas, la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología realizó movilizaciones en reclamo por la falta de financiamiento y en rechazo a la no renovación de contratos de cientos de becarios posdoctorales del Conicet.

Con este cambio, el Ejecutivo busca reforzar el enfoque tecnológico de un área clave para el desarrollo de políticas de innovación, en un contexto de redefinición de prioridades dentro de la administración nacional.