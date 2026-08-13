Por primera vez, un avión voló en Argentina con bioetanol producido en el país

La industria argentina de los biocombustibles alcanzó un hito histórico: por primera vez, bioetanol producido en el país fue utilizado como combustible en una operación aérea realizada en territorio nacional. La experiencia se concretó en el Aero Club Alto Paraná, en Eldorado, Misiones, y abre una nueva posibilidad para el desarrollo energético argentino.

El combustible fue producido por Bioenergías Agropecuarias S.A., integrante de Essential Energy Holding, a partir de materias primas como la caña de azúcar y el maíz. De esta manera, un producto asociado principalmente al transporte terrestre llegó por primera vez a una operación aérea en el país.

El vuelo se realizó con un Embraer Ipanema 203, una aeronave agrícola utilizada principalmente para tareas de pulverización. La elección tuvo además un vínculo directo con el origen del combustible, ya que se trata de un avión estrechamente relacionado con la actividad agropecuaria.

FOTO: Histórico: probaron bioetanol argentino como combustible para un avión

La experiencia se realizó en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado a comienzos de este año y permitió probar la utilización de combustible de producción nacional en una operación aérea. Para la industria, el antecedente abre la puerta a explorar nuevas aplicaciones del bioetanol y una mayor integración entre el campo, la industria, la energía y la aviación.

El desafío ahora será determinar si este tipo de experiencias puede ganar escala y convertirse en una alternativa para la movilidad aérea. El primer vuelo marca así un precedente para el sector de los biocombustibles y suma una nueva posibilidad para agregar valor a la producción de maíz y caña de azúcar argentina.