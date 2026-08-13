Por primera vez, un avión voló en Argentina con bioetanol producido en el país
La prueba se realizó en Misiones, con un Embraer Ipanema 203 y un combustible elaborado a partir de maíz y caña de azúcar. El ensayo abre una nueva posibilidad para la industria agroenergética nacional.
13/08/2026 | 09:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Histórico: probaron bioetanol argentino como combustible para un avión
La industria argentina de los biocombustibles alcanzó un hito histórico: por primera vez, bioetanol producido en el país fue utilizado como combustible en una operación aérea realizada en territorio nacional. La experiencia se concretó en el Aero Club Alto Paraná, en Eldorado, Misiones, y abre una nueva posibilidad para el desarrollo energético argentino.
El combustible fue producido por Bioenergías Agropecuarias S.A., integrante de Essential Energy Holding, a partir de materias primas como la caña de azúcar y el maíz. De esta manera, un producto asociado principalmente al transporte terrestre llegó por primera vez a una operación aérea en el país.
El vuelo se realizó con un Embraer Ipanema 203, una aeronave agrícola utilizada principalmente para tareas de pulverización. La elección tuvo además un vínculo directo con el origen del combustible, ya que se trata de un avión estrechamente relacionado con la actividad agropecuaria.
FOTO: Histórico: probaron bioetanol argentino como combustible para un avión
La experiencia se realizó en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado a comienzos de este año y permitió probar la utilización de combustible de producción nacional en una operación aérea. Para la industria, el antecedente abre la puerta a explorar nuevas aplicaciones del bioetanol y una mayor integración entre el campo, la industria, la energía y la aviación.
El desafío ahora será determinar si este tipo de experiencias puede ganar escala y convertirse en una alternativa para la movilidad aérea. El primer vuelo marca así un precedente para el sector de los biocombustibles y suma una nueva posibilidad para agregar valor a la producción de maíz y caña de azúcar argentina.
Lectura rápida
¿Qué hito alcanzó la industria argentina de biocombustibles? Por primera vez, bioetanol producido en el país fue utilizado como combustible en una operación aérea.
¿Quién produjo el bioetanol utilizado en la operación aérea? El bioetanol fue producido por Bioenergías Agropecuarias S.A., integrante de Essential Energy Holding.
¿Cuándo se realizó la experiencia de vuelo con bioetanol? La experiencia se realizó en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado a comienzos de este año.
¿Dónde tuvo lugar la operación aérea con bioetanol? La operación aérea se llevó a cabo en el Aero Club Alto Paraná, en Eldorado, Misiones.
¿Por qué es importante esta experiencia para la industria? Abre la puerta a nuevas aplicaciones del bioetanol y una mayor integración entre el campo, la industria, la energía y la aviación.