Gustavo Quinteros, sobre la dura eliminación del "Rojo" de la Copa Argentina: "Me da vergüenza”
El técnico de Independiente se expresó tras la goleada sufrida por 4-0 ante Atlético Tucumán en Rosario.
13/08/2026 | 10:03Redacción Cadena 3
FOTO: Gustavo Quinteros, DT del "Rojo".
El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, habló tras la dura derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, donde expresó: "Es una derrota muy dura que nos hace mucho daño, me da vergüenza, pero tomo la responsabilidad que me corresponde".
Según detalló la Agencia Noticias Argentina, Quinteros también pidió "disculpas" a la hinchada del "Rojo" en reiteradas ocasiones, pero a su vez afirmó: "Salga primero o último, siempre cumplo con mi contrato, nunca voy a abandonar antes, ni se me pasa por la cabeza” y agregó que, por lo contrario, el resultado le da “fuerzas para tratar de revertirlo o seguir en la zona de clasificación” que es lo “único que queda”.
El técnico de Independiente dio la cara ante la pronta y dura eliminación del equipo con un flojo rendimiento dentro del campo en los octavos de final de la Copa Argentina: aunque se hizo cargo desde la responsabilidad de entrenador, no tomó la totalidad de la misma sobre el mal momento que atraviesa el club. “Mi cuerpo técnico y yo no somos los responsables de una continuidad de fracasos de un club grande que viene hace años”, aseveró.
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Copa Argentina. Independiente sufrió un golpazo: perdió 4-0 con Atlético Tucumán, quedó eliminado y peligra su DT
Jugaron en Rosario. Nicolás Laméndola (2), Manuel Brondo y Franco Nicola marcaron para "El Decano", que avanzó a cuartos de final del certamen federal. Los dirigentes del "Rojo" analizan la continuidad de Gustavo Quinteros.
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Además, advirtió qué llevó a Independiente a no revertir los resultados del primer semestre: “Cuando llegamos estaban 11 partidos sin ganar, se fueron 15 jugadores, es muy difícil pelear cuando se van muchos y llegan pocos jugadores”.
Y agregó: “Habíamos hablado con la dirigencia de incorporar ciertos jugadores de características que no teníamos, y trajeron algunos, pero no los que habíamos acordado”.
Lectura rápida
¿Quién habló tras la derrota de Independiente?
El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, se pronunció después de la derrota.
¿Qué resultado obtuvo Independiente en la Copa Argentina?
Independiente fue eliminado tras perder 4-0 ante Atlético Tucumán.
¿Cuándo ocurrió la derrota?
La derrota y eliminación se produjeron en los octavos de final de la Copa Argentina.
¿Cómo se sintió Quinteros tras la derrota?
Quinteros expresó que fue una derrota "muy dura" y que le da "vergüenza".
¿Por qué considera difícil la situación actual del club?
Quinteros mencionó que se fueron 15 jugadores y que es complicado pelear con pocos refuerzos.