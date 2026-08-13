Gustavo Quinteros, sobre la dura eliminación del "Rojo" de la Copa Argentina: "Me da vergüenza”

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, habló tras la dura derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, donde expresó: "Es una derrota muy dura que nos hace mucho daño, me da vergüenza, pero tomo la responsabilidad que me corresponde".

Según detalló la Agencia Noticias Argentina, Quinteros también pidió "disculpas" a la hinchada del "Rojo" en reiteradas ocasiones, pero a su vez afirmó: "Salga primero o último, siempre cumplo con mi contrato, nunca voy a abandonar antes, ni se me pasa por la cabeza” y agregó que, por lo contrario, el resultado le da “fuerzas para tratar de revertirlo o seguir en la zona de clasificación” que es lo “único que queda”.

El técnico de Independiente dio la cara ante la pronta y dura eliminación del equipo con un flojo rendimiento dentro del campo en los octavos de final de la Copa Argentina: aunque se hizo cargo desde la responsabilidad de entrenador, no tomó la totalidad de la misma sobre el mal momento que atraviesa el club. “Mi cuerpo técnico y yo no somos los responsables de una continuidad de fracasos de un club grande que viene hace años”, aseveró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, advirtió qué llevó a Independiente a no revertir los resultados del primer semestre: “Cuando llegamos estaban 11 partidos sin ganar, se fueron 15 jugadores, es muy difícil pelear cuando se van muchos y llegan pocos jugadores”.

Y agregó: “Habíamos hablado con la dirigencia de incorporar ciertos jugadores de características que no teníamos, y trajeron algunos, pero no los que habíamos acordado”.