Femicidio en Villa Devoto: un hombre asesinó a su esposa frente a sus hijos y fue detenido
El llamado al servicio de emergencia lo hizo uno de los hijos de la víctima, quien reportó el crimen ocurrido en su hogar.
FOTO: Femicidio en Villa Devoto: un hombre asesinó a su esposa frente a sus hijos y fue detenido
Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Villa Devoto acusado de haber asesinado a su esposa e intentar darse a la fuga. El llamado al servicio de emergencia lo hizo uno de los hijos de la víctima.
El crimen tuvo lugar este jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pedro Moran y Alta Gracia, en Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia.
Conforme al parte policial, a las 06:50hs. ingresó un llamado al 911 donde un joven manifestó que su padre habría matado a su madre y luego se retiró del inmueble.
El joven señaló en la comunicación que dormía cuando su hermana, de 8 años, lo despertó y le informó lo sucedido.
De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar. Los médicos constataron la muerte de la mujer, quien presentaba una puñalada en el abdomen.
Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar. Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Villa Devoto?
Un hombre asesinó a su esposa frente a sus hijos y fue detenido cuando intentaba huir.
¿Quién realizó el llamado de emergencia?
Uno de los hijos de la víctima fue quien alertó a los servicios de emergencia sobre el crimen.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El crimen tuvo lugar en la madrugada del jueves 13 de agosto.
¿Dónde sucedió el crimen?
El asesinato ocurrió en una vivienda en el cruce de las calles Pedro Moran y Alta Gracia, en Villa Devoto.
¿Cómo fue la detención del agresor?
El hombre fue arrestado a 200 metros de la escena del crimen tras un operativo cerrojo.
[Fuente: Noticias Argentinas]