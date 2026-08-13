FOTO: Femicidio en Villa Devoto: un hombre asesinó a su esposa frente a sus hijos y fue detenido

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Villa Devoto acusado de haber asesinado a su esposa e intentar darse a la fuga. El llamado al servicio de emergencia lo hizo uno de los hijos de la víctima.

El crimen tuvo lugar este jueves a la madrugada en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pedro Moran y Alta Gracia, en Villa Devoto, donde efectivos policiales arribaron tras un llamado de emergencia.

Conforme al parte policial, a las 06:50hs. ingresó un llamado al 911 donde un joven manifestó que su padre habría matado a su madre y luego se retiró del inmueble.

El joven señaló en la comunicación que dormía cuando su hermana, de 8 años, lo despertó y le informó lo sucedido.

De manera inmediata personal del SAME y de la Policía arribó al lugar. Los médicos constataron la muerte de la mujer, quien presentaba una puñalada en el abdomen.

Al determinar que el agresor no se encontraba dentro de la vivienda, se realizó un operativo cerrojo, logrando detenerlo a 200 metros del lugar. Se constató que tenía una herida cortante en su cuello, por lo que fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.