Sufrió un millonario robo y detuvieron a su consuegra: "Es difícil vivir así"

Aunque detuvieron a su consuegra y a uno de los asaltantes por el brutal robo en su casa de barrio San Salvador, en la ciudad de Córdoba, Carlos asegura que el temor persiste mientras quede un sospechoso prófugo.

El violento asalto sufrido el pasado 1 de agosto por una pareja de jubilados tuvo en las últimas horas un avance clave con la detención de dos personas. Entre los arrestados figura la consuegra de las víctimas —la madre de la pareja de su hijo— y uno de los delincuentes que ingresó a la vivienda. Sin embargo, el alivio está lejos de llegar para las víctimas.

El entrevistado y damnificado, Carlos, confirmó que se constituyó como parte querellante en la causa, aunque advirtió que aún no pudo acceder a las actuaciones por encontrarse bajo secreto de sumario.

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Consultado por Cadena 3 sobre la implicancia de su consuegra y el presunto dato sobre un dinero guardado para unas vacaciones, el jubilado desestimó que haya existido un secreto familiar revelado.

"Todo el mundo acá sabe que yo viajo todos los años. O sea, no es difícil enterarse. Durante todo el año junto algo de plata y viajo en la temporada de octubre o noviembre porque es más barato. Por eso quiero ver qué pasa con la investigación", aclaró Carlos respecto a los rumores sobre la planificación del ataque.

Pese a las novedades policiales, la incertidumbre y el temor siguen presentes en la vida cotidiana de la pareja, debido a que al menos un implicado directo continúa libre.

"Los que entraron a casa fueron dos personas. Imagínese, hasta que no esté todo aclarado, todo bien resuelto, es medio difícil vivir así", enfatizó la víctima, remarcando las secuelas psicológicas tras la ferocidad con la que fueron agredidos en su propio hogar.