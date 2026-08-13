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Santa Fe paga este sábado los aumentos de julio: quiénes cobran y cuánto recibirán

El depósito estará disponible este sábado para policías y penitenciarios, docentes, trabajadores activos y autoridades superiores. La liquidación incluye el 2% de julio, con un piso de $80.000, además de las diferencias correspondientes al primer semestre.

13/08/2026 | 08:52Redacción Cadena 3 Rosario

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El Gobierno de Santa Fe confirmó que este sábado estarán disponibles en las cuentas los fondos correspondientes a la planilla complementaria de los aumentos salariales acordados en paritarias para julio. El pago alcanza al personal policial y penitenciario, docentes, trabajadores activos y autoridades superiores.

La liquidación contempla el 2% de incremento correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de $80.000, además de una compensación para quienes durante el primer semestre tuvieron aumentos por debajo de la inflación acumulada. De esta manera, la recomposición busca mejorar especialmente los ingresos más bajos.

En el caso de policías y penitenciarios, también se abonará la diferencia vinculada con la actualización del ingreso mínimo garantizado, que se estableció en relación con la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes. Según el Indec, ese valor alcanzó $1.531.473 en junio.

El acuerdo para la segunda mitad del año contempla incrementos de hasta 15,5%, que sumados a lo otorgado durante los primeros seis meses pueden llevar la recomposición anual hasta el 36%. Desde agosto, los aumentos quedarán incorporados directamente en las liquidaciones mensuales.

Lectura rápida

¿Qué se confirmó? El Gobierno de Santa Fe confirmó la disponibilidad de fondos para aumentos salariales acordados en paritarias para julio.

¿Quiénes recibirán los pagos? Los pagos alcanzarán al personal policial, penitenciario, docentes, trabajadores activos y autoridades superiores.

¿Cuándo se realizará el pago? El pago estará disponible este sábado.

¿Cómo se calcularán los aumentos? Se contempla un 2% de incremento y una compensación para quienes tuvieron aumentos por debajo de la inflación acumulada.

¿Por qué se implementa esta medida? La recomposición busca mejorar especialmente los ingresos más bajos.

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