Santa Fe paga este sábado los aumentos de julio: quiénes cobran y cuánto recibirán

El Gobierno de Santa Fe confirmó que este sábado estarán disponibles en las cuentas los fondos correspondientes a la planilla complementaria de los aumentos salariales acordados en paritarias para julio. El pago alcanza al personal policial y penitenciario, docentes, trabajadores activos y autoridades superiores.

La liquidación contempla el 2% de incremento correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de $80.000, además de una compensación para quienes durante el primer semestre tuvieron aumentos por debajo de la inflación acumulada. De esta manera, la recomposición busca mejorar especialmente los ingresos más bajos.

En el caso de policías y penitenciarios, también se abonará la diferencia vinculada con la actualización del ingreso mínimo garantizado, que se estableció en relación con la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes. Según el Indec, ese valor alcanzó $1.531.473 en junio.

El acuerdo para la segunda mitad del año contempla incrementos de hasta 15,5%, que sumados a lo otorgado durante los primeros seis meses pueden llevar la recomposición anual hasta el 36%. Desde agosto, los aumentos quedarán incorporados directamente en las liquidaciones mensuales.