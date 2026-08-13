Disolución: un viaje a través de los recuerdos y secretos ocultos

Disolución, la nueva novela de MINOTAURO, nos presenta a Maggie Webb, una mujer que ha dedicado la última década a cuidar de su esposo anciano, Stanley. En un momento de su vida marcado por la soledad y la tristeza, la situación se complica cuando un misterioso desconocido, Hassan, aparece en su puerta. Este extraño trae consigo una revelación impactante: Stanley no está perdiendo la memoria, sino que alguien está borrando sus recuerdos de manera intencionada para ocultar un secreto que ha permanecido enterrado durante años.

La premisa de la novela se adentra en el terreno de la fantasía y la ciencia ficción, invitando al lector a explorar las profundidades de la mente humana. Guiada por Hassan y sus habilidades tecnológicas, Maggie se embarca en un viaje a través de los recuerdos de su marido, intentando desentrañar un misterio que abarca continentes y siglos. Cada descubrimiento la lleva más lejos de la realidad que conoce, mientras se enfrenta a la angustiante posibilidad de que no solo los recuerdos de Stanley estén en peligro, sino también la propia realidad.

La novela, que se publicará en 2026, se presenta como una reflexión sobre la memoria, el amor y los secretos que pueden cambiar el curso de la historia. En un mundo donde la tecnología puede alterar la percepción de la realidad, Disolución plantea preguntas sobre la identidad y la verdad. La obra de MINOTAURO se convierte en un espejo de nuestras propias luchas con el pasado y la búsqueda de la verdad en un entorno cada vez más complejo.

La narrativa de Disolución no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre cómo los recuerdos moldean nuestras vidas y cómo, a veces, el conocimiento puede ser una carga. En un contexto donde la memoria se vuelve frágil y manipulable, la historia de Maggie y Stanley resuena con una relevancia inquietante. La obra promete ser un viaje emocionante y conmovedor que desafía al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad y el poder de los recuerdos.

| **Ficha del libro** | | |-----------------------------|-----------------------------| | **Género** | Fantástica, ciencia ficción | | **Editorial** | MINOTAURO | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9788445021941 | | **ISBN digital** | 9788445021958 | | **Idioma** | Español |