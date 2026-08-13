Central-Corinthians: 2.500 brasileños llegarán al Gigante y habrá cambios en los ingresos
La parcialidad visitante ocupará la Playa de la Música y un sector de la platea. Las puertas se abrirán a las 19.30 y, al finalizar, los hinchas de Corinthians serán los primeros en retirarse.
13/08/2026 | 08:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gigante de Arroyito en la previa de Copa Libertadores.
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Cadena 3 Rosario
Rosario Central recibirá este jueves a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores y el operativo de seguridad tendrá un esquema especial por la presencia de hinchas brasileños. Gustavo Velázquez, a cargo de los espectáculos y la seguridad deportiva de la provincia, confirmó que la parcialidad visitante estará ubicada en la Playa de la Música.
Los hinchas de Central que habitualmente ingresan a la platea Cordiviola por la puerta 2 deberán utilizar hoy la puerta 10, ya que el sector inferior de esa platea estará destinado a los visitantes. El partido comenzará a las 21.30 y las puertas del estadio se abrirán a las 19.30, con la previsión de que los brasileños ya estén dentro del estadio para ese momento.
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Copa Libertadores. Libertadores: Central y Corinthians se miden en Rosario por la ida de octavos de final
El "Canalla" buscará obtener un buen resultado en el "Gigante de Arroyito" para sellar la clasificación en Brasil. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
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Velázquez también explicó que, una vez terminado el encuentro, los hinchas de Corinthians serán los primeros en retirarse por tratarse de una parcialidad menor en cantidad. Los simpatizantes de Central deberán permanecer dentro del estadio durante un tiempo, hasta que las autoridades consideren que están dadas las condiciones para iniciar el desalojo. Además, habrá controles sobre banderas, telones y cánticos de acuerdo con los protocolos de Conmebol.
El funcionario destacó además el movimiento que tendrá Rosario en los próximos días por la agenda deportiva. Señaló que la ciudad atraviesa “un buen momento” en materia de espectáculos y mencionó el partido de Copa Argentina disputado el miércoles, la actividad que habrá este fin de semana en el autódromo y la preparación para los Juegos Suramericanos 2026. Este viernes a las 18, en el Parque Urquiza, se realizará además una presentación con los pilotos Agustín Canapino y Franco Girolami, donde el público podrá acercarse a los vehículos y sacarse fotos.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué partido se disputará? Se jugará un partido entre Rosario Central y Corinthians por la Copa Libertadores.
¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Rosario Central y Corinthians.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se disputará este jueves a las 21.30.
¿Dónde se realizará el evento? El evento tendrá lugar en el Gigante de Arroyito.
¿Cómo se coordinará la seguridad? Se implementará un operativo especial de seguridad con logística coordinada entre las autoridades y la delegación visitante.