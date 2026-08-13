Central-Corinthians: 2.500 brasileños llegarán al Gigante y habrá cambios en los ingresos

Rosario Central recibirá este jueves a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores y el operativo de seguridad tendrá un esquema especial por la presencia de hinchas brasileños. Gustavo Velázquez, a cargo de los espectáculos y la seguridad deportiva de la provincia, confirmó que la parcialidad visitante estará ubicada en la Playa de la Música.

Los hinchas de Central que habitualmente ingresan a la platea Cordiviola por la puerta 2 deberán utilizar hoy la puerta 10, ya que el sector inferior de esa platea estará destinado a los visitantes. El partido comenzará a las 21.30 y las puertas del estadio se abrirán a las 19.30, con la previsión de que los brasileños ya estén dentro del estadio para ese momento.

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Velázquez también explicó que, una vez terminado el encuentro, los hinchas de Corinthians serán los primeros en retirarse por tratarse de una parcialidad menor en cantidad. Los simpatizantes de Central deberán permanecer dentro del estadio durante un tiempo, hasta que las autoridades consideren que están dadas las condiciones para iniciar el desalojo. Además, habrá controles sobre banderas, telones y cánticos de acuerdo con los protocolos de Conmebol.

El funcionario destacó además el movimiento que tendrá Rosario en los próximos días por la agenda deportiva. Señaló que la ciudad atraviesa “un buen momento” en materia de espectáculos y mencionó el partido de Copa Argentina disputado el miércoles, la actividad que habrá este fin de semana en el autódromo y la preparación para los Juegos Suramericanos 2026. Este viernes a las 18, en el Parque Urquiza, se realizará además una presentación con los pilotos Agustín Canapino y Franco Girolami, donde el público podrá acercarse a los vehículos y sacarse fotos.

Informe de Fernando Carrafiello.