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Caso Loan: se espera la declaración de Nicolás "El Americano" Soria en un juicio complicado

Este jueves también dará testimonio el propietario del hotel Despertar del Iberá, lugar utilizado, según los investigadores, por los implicados en la causa paralela.

13/08/2026 | 09:05Redacción Cadena 3

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Caso Loan: se espera la declaración de Nicolás

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Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes prosigue este jueves con un ambiente de hermetismo en torno a la declaración de Nicolás "El Americano" Soria, uno de los acusados en la causa paralela. Además, se anticipa la testimonial del propietario del hotel Despertar del Iberá.

La semana de juicio concluye este jueves con las declaraciones de Soria y Raúl Alfredo Bocanegra. Soria es uno de los acusados más comprometidos en la causa paralela, donde se investiga a supuestos integrantes de la Fundación Lucio Dupuy que llegaron a Corrientes para desviar la pesquisa relacionada con la búsqueda del niño.

"El Americano" ya había comparecido en el debate. En su intervención la semana pasada, se limitó a informar que había sido víctima de una amenaza de muerte tras ser atacado con un arma blanca en la Unidad Penal 7 de Resistencia, donde otro recluso le causó "un pequeño cortecito en la nariz".

Quien también testificará este jueves es Bocanegra, propietario del alojamiento Despertar del Iberá, lugar que se utilizó como base de "la banda del hotel".

Los acusados

Entre los sindicados por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024, se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez. Todos ellos estuvieron presentes en un almuerzo en la vivienda de la abuela Catalina y fueron vistos por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Lectura rápida

¿Qué se está juzgando?
El juicio se centra en la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

¿Quiénes son los acusados?
Entre los acusados figuran exfuncionarios, miembros de la Armada y familiares de Loan.

¿Qué se espera para hoy?
Se espera la declaración de Nicolás "El Americano" Soria y de Raúl Alfredo Bocanegra.

¿Qué ocurrió anteriormente?
Soria había denunciado amenazas de muerte tras un ataque en prisión.

¿Cuándo desapareció Loan?
Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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