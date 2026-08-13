Con agua caliente y a los cajonazos de cerveza: así frustraron el asalto a un kiosco en Jesús María

Un violento e insólito asalto se registró en un kiosco de un barrio periférico de Jesús María. Un hombre, que era cliente y vecino habitual de la zona, ingresó al comercio con la excusa de comprar cigarrillos y terminó amenazando a las mujeres a cargo con un arma blanca para llevarse la recaudación.

El hecho ocurrió cuando la comerciante y una amiga se encontraban tomando mate en el mostrador. Al momento de abrir la caja registradora para darle el vuelto de 500 pesos por dos cigarrillos sueltos, el sujeto sacó de entre sus prendas un cuchillo y exigió todo el dinero bajo amenazas de muerte.

La entrevistada y víctima del ataque, Alejandra, relató el dramático momento y la reacción instintiva que tuvieron para protegerse. "Atinamos a defendernos. Yo agarré el termo, que era lo que tenía ahí arriba del mostrador, y mi amiga con lo que encontró, que era el cajón, y con eso nos fuimos defendiendo. En la medida que podíamos, le íbamos tirando el agua caliente que lo salpicaba", detalló a Cadena 3 la dueña del negocio.

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Video. Asalto en un kiosco de Jesús María Cadena 3 Episodios

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Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local muestran el desesperado ataque a golpes con el cajón de cerveza y los chorros de agua hirviendo que obligaron al delincuente a escapar con las manos vacías.

"Una locura, realmente este tipo de situaciones sacan lo peor de uno, que la verdad es muy triste y muy feo", reflexionó Alejandra tras el traumático episodio.

El material en video ya fue aportado como prueba a la Policía, que trabaja para dar con el paradero del sospechoso, quien continúa prófugo pese a estar plenamente identificado por las víctimas.

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