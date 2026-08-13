La inflación mayorista en EE.UU. se desacelera gracias a la baja en precios de gasolina y alimentos

FOTO: Inflación mayorista en EE.UU. se desacelera al bajar los costos de gasolina y alimentos

WASHINGTON — La inflación mayorista experimentó una disminución el mes pasado, ya que los precios de la gasolina corrigieron parte del aumento ocasionado por el conflicto con Irán, y otros costos también mostraron una moderación. Esto podría indicar que la inflación al consumidor también podría estar en descenso.

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que mide la inflación antes de que afecte a los consumidores— creció un 4,7% en julio en comparación con el año anterior, una caída respecto al 5,5% registrado en junio. Mensualmente, los precios mayoristas se mantuvieron estables de junio a julio, después de haber disminuido un 0,1% el mes anterior.

Estos datos fueron publicados tras el informe de precios al consumidor, que también reflejó una moderación leve el mes pasado. Sin embargo, los precios al consumidor han aumentado a un ritmo más rápido que los salarios durante los últimos cuatro meses, lo que ha complicado la situación financiera de muchos estadounidenses. Adicionalmente, los precios de la gasolina comenzaron a incrementarse nuevamente a finales de julio y principios de agosto, lo que podría volver a impulsar la inflación en el próximo informe de agosto.