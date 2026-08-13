La verdadera riqueza detrás de la carta de Messi

La carta que Lionel Messi le escribió a su padre conmueve por lo que cuenta, pero especialmente por lo que revela. Detrás del futbolista más admirado del mundo aparece un hijo atravesado por una pérdida irreparable, tratando de comprender cómo continuar cuando ya no está una de las personas que impulsaron su vida.

"No sé cómo seguir", escribió. La frase derriba cualquier distancia entre el ídolo y los demás. En ese instante, Messi deja de ser el campeón mundial, el hombre de los récords y el deportista que consiguió prácticamente todo. Es apenas un hijo que perdió a su papá y experimenta esa sensación de orfandad que no reconoce edades, fortunas ni celebridades.

El dolor expone una verdad que a veces preferimos olvidar: hay problemas que el dinero puede resolver y ausencias frente a las cuales no tiene ninguna respuesta.

Esto no significa caer en la simplificación de que el dinero carece de importancia. La estabilidad económica brinda tranquilidad, permite acceder a mejores oportunidades y alivia muchas preocupaciones. Negarlo sería desconocer las dificultades cotidianas de millones de personas. Pero una cuenta bancaria, por abultada que sea, no puede recuperar una voz, repetir un abrazo ni concedernos una conversación más con alguien que ya no está.

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Como señaló el economista Damián Di Pace, el capital económico protege la cuenta bancaria, pero el capital humano y social sostiene la vida. La carta de Messi muestra que una persona puede poseer una enorme seguridad material y, al mismo tiempo, sentirse profundamente pobre ante la pérdida de uno de sus vínculos fundamentales.

Acaso allí resida su mayor potencia. Nos permite encontrarnos con Messi en un territorio común. Resulta difícil identificarse con sus hazañas, sus estadios repletos o su dimensión mundial. Pero sí podemos reconocernos en la vulnerabilidad de un hijo que se siente perdido. El dolor iguala donde el éxito parecía establecer una distancia imposible de atravesar.

La despedida también contiene una reivindicación de la crianza recibida. Cuando Messi afirma que educa a sus hijos como su padre lo hizo con ellos, le ofrece posiblemente el homenaje más profundo. No habla solamente de sacrificios o esfuerzos económicos. Habla de valores, ejemplos y formas de querer que ahora pasan de una generación a la siguiente.

En ese punto, la carta deja de ser únicamente una despedida y se convierte también en una declaración sobre el legado. Los padres siguen presentes en las decisiones de sus hijos, en sus gestos, en sus enseñanzas y hasta en la manera en que sus nietos son criados. La muerte termina con la presencia física, pero no necesariamente con aquello que una persona sembró durante su vida.

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También recuerda algo muy humano entre quienes alcanzaron la cima: muchas veces, detrás del deseo de triunfar, estaba la necesidad de hacer sentir orgullosos a los padres. Maradona dijo alguna vez que jugaba por su madre. Carlos Tevez sufrió profundamente la pérdida de quien consideraba su principal admirador. Messi revela ahora que su padre también fue uno de los grandes motores de su camino.

Quizás pasemos buena parte de la vida acumulando logros para ofrecerlos, en silencio, a quienes nos acompañaron desde el comienzo. Por eso, cuando ellos faltan, hasta las mayores conquistas pueden perder momentáneamente su sentido.

La carta de Messi no niega el valor de la prosperidad. Simplemente recuerda sus límites. El dinero puede dar seguridad, pero no reemplaza el amor; puede comprar comodidad, pero no evita el desamparo; puede conservar bienes, pero no detener el tiempo.

La verdadera riqueza quizá no dependa solamente de cuánto conseguimos acumular, sino de cuánto amor, cuántos valores y cuántos vínculos construimos mientras estamos acá. Porque, al final, aquello que más sostiene una vida nunca está guardado en un banco ni dentro de una caja de seguridad.

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