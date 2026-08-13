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Mundo

Polonia detiene a un ruso implicado en un plan para asesinar a un ciudadano ucraniano-estadounidense

Las autoridades polacas frustraron un intento de asesinato en Varsovia. Un ruso fue arrestado por presuntamente intentar matar a un ciudadano estadounidense-ucraniano, considerado incómodo para el régimen de Putin.

13/08/2026 | 11:02Redacción Cadena 3

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FOTO: Cadena 3 Noticias

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VARSOVIA — Un hombre de nacionalidad rusa, supuestamente reclutado por los servicios secretos de Rusia, intentó asesinar en Varsovia a un ciudadano estadounidense-ucraniano, pero el complot fue desarticulado por las autoridades polacas, según lo declarado por el primer ministro Donald Tusk en una conferencia de prensa el jueves.

El primer ministro no proporcionó información adicional sobre el incidente. Sin embargo, un portavoz del gobierno reveló que el ciudadano ruso fue detenido el 7 de agosto. Tusk señaló que la víctima del complot resultaba ser una persona "incómoda para el régimen de Putin".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un ciudadano ruso fue arrestado en Polonia por intentar asesinar a un estadounidense-ucraniano.

¿Quién fue arrestado?
Un hombre de nacionalidad rusa, presuntamente vinculado a los servicios secretos rusos.

¿Cuándo sucedió?
El arresto tuvo lugar el 7 de agosto.

¿Dónde ocurrió el intento de asesinato?
En Varsovia, Polonia.

¿Por qué se intentó este asesinato?
La víctima era considerada incómoda para el régimen de Putin.

[Fuente: AP]

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