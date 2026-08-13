El ébola avanza en la República Democrática del Congo: nueva provincia afectada

KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado una sexta provincia que hasta el momento no había sido impactada, según informaron el jueves las autoridades sanitarias africanas.

El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, comunicó que se ha registrado una muerte a causa del ébola en la provincia de Bas-Uele.

La persona contagiada había realizado un viaje desde Isiro, en la provincia de Haut-Uele, hasta Buta, la capital de Bas-Uele, donde lamentablemente falleció, añadió Kaseya.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que este brote en el este del Congo, considerado el de más rápido crecimiento, podría superar el más mortífero de la historia, que tuvo lugar hace más de una década y causó más de 11.000 muertes. Según las cifras gubernamentales más recientes, este brote ha ocasionado más de 2.100 muertes entre más de 4.500 casos.