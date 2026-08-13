El ébola avanza en la República Democrática del Congo: nueva provincia afectada
El brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a una sexta provincia, Bas-Uele, donde se reportó una muerte. La OMS advierte sobre la gravedad de la situación.
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KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado una sexta provincia que hasta el momento no había sido impactada, según informaron el jueves las autoridades sanitarias africanas.
El director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya, comunicó que se ha registrado una muerte a causa del ébola en la provincia de Bas-Uele.
La persona contagiada había realizado un viaje desde Isiro, en la provincia de Haut-Uele, hasta Buta, la capital de Bas-Uele, donde lamentablemente falleció, añadió Kaseya.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que este brote en el este del Congo, considerado el de más rápido crecimiento, podría superar el más mortífero de la historia, que tuvo lugar hace más de una década y causó más de 11.000 muertes. Según las cifras gubernamentales más recientes, este brote ha ocasionado más de 2.100 muertes entre más de 4.500 casos.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en el Congo?
Se ha reportado un brote de ébola que se ha extendido a una nueva provincia.
¿Quién lo anunció?
La información fue compartida por el director general de los centros de salud de África, Jean Kaseya.
¿Cuándo ocurrió la nueva muerte?
Se registró una muerte reciente en la provincia de Bas-Uele.
¿Dónde se originó el contagio?
La persona infectada viajó desde Isiro a Buta.
¿Cuál es la magnitud del brote?
La OMS advierte que podría superar el brote más mortífero de la historia.
[Fuente: AP]