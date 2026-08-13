FOTO: Día Internacional del Zurdo: Un homenaje a la diversidad y desafíos de los zurdos

El Día Internacional del Zurdo se celebra cada 13 de agosto con el objetivo de dar visibilidad a las dificultades que enfrentan las personas zurdas en un entorno mayoritariamente diseñado para diestros.

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda, siendo esta condición más prevalente en hombres que en mujeres. Ser zurdo implica más que simplemente utilizar la mano izquierda para escribir o realizar tareas cotidianas, ya que está vinculado a la estructura y organización cerebral.

Este día se conmemora desde 1976, promovido por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International), con la intención de reducir las dificultades que enfrentan los zurdos en una sociedad que favorece a los diestros.

Los zurdos a menudo deben lidiar con herramientas diseñadas para diestros, como tijeras, cuadernos en espiral y bancos para escribir. A pesar de esto, hoy en día ser zurdo ya no es visto como un estigma.

Curiosidades sobre los zurdos

Existen fenómenos como la sinistrofobia, que es el miedo irracional hacia el lado izquierdo y, por ende, hacia los zurdos. Quienes la padecen suelen evitar objetos y situaciones que se relacionan con el lado izquierdo.

En la cultura popular, el personaje Ned Flanders de Los Simpsons es zurdo y en un episodio abre una tienda de artículos para zurdos llamada The Leftorium. La primera tienda real de este tipo, llamada Anything Left-Handed, se inauguró en Londres y sigue operando.

Los zurdos tienen ciertas ventajas en deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis, ya que su minoría les permite sorprender a los diestros, quienes suelen estar menos preparados para enfrentarse a ellos.

La zurdera también se observa en el reino animal. Un estudio realizado por una investigadora de Chicago reveló que la mayoría de los chimpancés en estado salvaje son zurdos, a diferencia de aquellos criados en cautiverio, que tienden a ser diestros.

A pesar de que solo un 10% de la población es zurda, muchas figuras influyentes en diversos campos, como la cultura, el deporte y la ciencia, se destacan por ser zurdas.

Entre los zurdos reconocidos se encuentran Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein, Neil Armstrong, Miguel Ángel, Van Gogh, Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Noel Gallagher, Sting, Ringo Starr, Bob Dylan, Iggy Pop, John McEnroe, Lionel Messi, Diego Maradona, Rafael Nadal, Beethoven, Gandhi, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Vladimir Putin, George Bush padre, Bill Clinton, Barack Obama, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Charles Chaplin y Bill Gates.

Agencia NA