Luis Zubeldía, despedido de Fluminense, cobrará 3 millones de dólares por rescisión

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El club Fluminense confirmó este jueves el despido del entrenador argentino Luis Zubeldía, tras el empate 0-0 contra Independiente Rivadavia en el Maracaná, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta decisión se produce en medio de una racha negativa de resultados que ha generado preocupación en la institución carioca.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el auxiliar Marcão asumirá de manera interina la dirección técnica del equipo mientras se busca un reemplazo definitivo. Esta situación representa un desafío para el club, que deberá actuar rápidamente para mantener la competitividad en la Libertadores.

La salida de Zubeldía también conlleva un costo significativo para Fluminense. El entrenador había firmado un contrato que se extendía hasta diciembre de 2026, y su cláusula de rescisión está fijada en tres millones de dólares. Esto implica que la institución deberá afrontar esa cifra a menos que se llegue a un acuerdo diferente con el exentrenador.

Además de Zubeldía, su cuerpo técnico también dejó el club. Los asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo, Alejandro Escobar y el preparador físico Lucas Vivas también se desvincularon de la institución.

Desde su llegada en septiembre de 2025, Zubeldía dirigió un total de 61 partidos, en los cuales logró 30 victorias, 18 empates y 13 derrotas. Su mejor desempeño fue alcanzar el cuarto puesto en el Brasileirao de la temporada anterior, aunque su ciclo se cerró sin títulos.

El desgaste en el equipo se intensificó después del Mundial, con una serie de resultados negativos, siendo la eliminación ante Vasco da Gama en los octavos de final de la Copa de Brasil un factor que aumentó la presión sobre Zubeldía y su cuerpo técnico.

El empate contra Independiente Rivadavia fue el detonante que llevó a la decisión de despedirlo, dejando al equipo sin entrenador en un momento crucial de la Libertadores, donde la revancha se jugará el martes 18 de agosto en Mendoza.

Mientras tanto, Marcão tomará las riendas del equipo en su próximo encuentro contra Palmeiras por el Brasileirao, mientras la dirigencia se enfoca en encontrar un nuevo director técnico y resolver la situación contractual que podría costar tres millones de dólares.