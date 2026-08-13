Tomaba whisky mientras manejaba y se burlaba en las redes: le suspendieron la licencia

FOTO: Conductor filmó su irresponsabilidad al manejar borracho y burlarse de la tragedia vial

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha solicitado la inhabilitación de un conductor que publicó videos donde consume whisky mientras maneja. El individuo, en un acto de burla, hizo referencia a un caso emblemático ocurrido en Mar del Plata, popularizado por la frase "si nos matamos, nos matamos".

La denuncia fue presentada a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta habilitada por la ANSV mediante WhatsApp, destinada a reportar situaciones de violencia vial y conductas peligrosas en el país. Este sistema fue lanzado a mediados de junio de este año.

Gracias a las imágenes compartidas, la agencia pudo identificar al conductor y ha solicitado la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

El hombre, de 46 años, tiene su licencia registrada en la provincia de Buenos Aires. Se espera que sea notificado de la medida preventiva por el tiempo que establezca la jurisdicción correspondiente.

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?? “Si nos matamos, nos matamos”: un hombre fue grabado manejando por la Ruta 2, Mar del Plata, con una botella de whisky.



?? Las imágenes generaron indignación y volvieron a poner el foco en el peligro de manejar bajo los efectos del alcohol. pic.twitter.com/96B4V1zfPl — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) August 13, 2026

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