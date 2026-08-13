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Tomaba whisky mientras manejaba y se burlaba en las redes: le suspendieron la licencia

El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una línea de WhatsApp para denunciar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en todo el país.

13/08/2026 | 10:35Redacción Cadena 3

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Conductor filmó su irresponsabilidad al manejar borracho y burlarse de la tragedia vial

FOTO: Conductor filmó su irresponsabilidad al manejar borracho y burlarse de la tragedia vial

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Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha solicitado la inhabilitación de un conductor que publicó videos donde consume whisky mientras maneja. El individuo, en un acto de burla, hizo referencia a un caso emblemático ocurrido en Mar del Plata, popularizado por la frase "si nos matamos, nos matamos".

La denuncia fue presentada a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta habilitada por la ANSV mediante WhatsApp, destinada a reportar situaciones de violencia vial y conductas peligrosas en el país. Este sistema fue lanzado a mediados de junio de este año.

Gracias a las imágenes compartidas, la agencia pudo identificar al conductor y ha solicitado la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

El hombre, de 46 años, tiene su licencia registrada en la provincia de Buenos Aires. Se espera que sea notificado de la medida preventiva por el tiempo que establezca la jurisdicción correspondiente.

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Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un conductor filmó su irresponsabilidad al manejar bajo efectos del alcohol y se burló de un caso trágico.

¿Quién es el responsable?
El conductor tiene 46 años y su licencia está registrada en la provincia de Buenos Aires.

¿Cuándo fue denunciado?
La denuncia se realizó tras la publicación del video en redes sociales.

¿Dónde ocurrió el hecho?
El incidente tuvo lugar en la Ruta 2, en Argentina.

¿Por qué es importante esta denuncia?
Permite tomar medidas preventivas y concientizar sobre la seguridad vial en el país.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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