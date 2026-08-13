La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.
El sorteo número 41329 de La Previa se realizó el jueves 13 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9099, que se interpreta como "A primera (Hermano)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41329 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9099, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9099
2° 2716
3° 6512
4° 7346
5° 9719
6° 8853
7° 5390
8° 7666
9° 4524
10° 5022
11° 0660
12° 9967
13° 8440
14° 3186
15° 7130
16° 6614
17° 8792
18° 9504
19° 3194
20° 2929
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41329 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 13 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9099.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Hermano)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 9099, 2716, 6512, entre otros.