La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 13 de agosto.

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El sorteo número 41329 del juego La Previa se llevó a cabo el jueves 13 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 9099, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9099

2° 2716

3° 6512

4° 7346

5° 9719

6° 8853

7° 5390

8° 7666

9° 4524

10° 5022

11° 0660

12° 9967

13° 8440

14° 3186

15° 7130

16° 6614

17° 8792

18° 9504

19° 3194

20° 2929