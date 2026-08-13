Cifras alarmantes tras el terremoto en Colombia: 265 muertos y miles de heridos

En un dramático informe, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó desde Bogotá que la cifra de muertos por el devastador terremoto de magnitud 7,4 ha ascendido a por lo menos 265 personas. Además, se reportan 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según los datos recopilados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El mandatario, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Carlos, enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que "Teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias que hoy aquejan a Colombia, una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza".

El impacto del sismo ha sido particularmente severo en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, donde la situación se complica por un desafío fiscal significativo que enfrenta el país. En este contexto, De la Espriella destacó la necesidad de respuestas rápidas y efectivas para mitigar las consecuencias de este desastre natural.

El presidente anunció la implementación de una serie de medidas para ayudar a los afectados. Estas incluyen subsidios de alquiler para aquellos que han perdido sus hogares, así como alivios tributarios y financieros para comerciantes y pequeños empresarios que se han visto perjudicados por el sismo. "Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales pero que ayudan y que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno", agregó.

Además, Abelardo de la Espriella anunció la creación del "Fondo Milagro", un mecanismo destinado a canalizar aportes tanto nacionales como internacionales para la reconstrucción de infraestructuras vitales, como vías, hospitales y centros educativos. Esta iniciativa busca también facilitar la reactivación económica en las zonas más afectadas.