Hallaron muerta a una persona trans en Villa Nueva e investigan una posible riña
El cuerpo fue encontrado durante la madrugada del jueves en barrio La Floresta. La víctima presentaba heridas producidas por un arma blanca.
13/08/2026 | 11:33Redacción Cadena 3
FOTO: Una persona trans fue hallada muerta en Villa Nueva.
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Panorama Federal
Una persona trans fue hallada muerta durante la madrugada de este jueves en barrio La Floresta, en Villa Nueva, en la provincia de Córdoba. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y no descarta que haya ocurrido durante una pelea.
El cuerpo fue encontrado sobre calle San Luis, entre Misiones y Mendoza, en un sector costero del río Ctalamochita ubicado a pocos metros del puente Isidro Fernández Núñez.
De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio habría ocurrido alrededor de las 4 de la mañana. La víctima presentaba heridas producidas por un arma blanca.
Vecinos de la zona indicaron que durante la madrugada escucharon gritos y corridas en la vía pública. Sin embargo, las autoridades mantienen cautela mientras avanzan las averiguaciones para reconstruir lo sucedido.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, conducida por Juliana Companys.
En inmediaciones del lugar se desplegó un operativo para preservar la escena, con restricciones a la circulación vehicular y peatonal. El tránsito sobre el puente también permaneció interrumpido por momentos.
En el procedimiento trabajan efectivos de la Departamental General San Martín, peritos de la Policía Científica y personal de Bomberos Voluntarios.
Además, una mujer habría sido demorada y los investigadores procuran determinar si tuvo alguna participación o vinculación con el hecho.
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Informe de Fernando Rasso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Villa Nueva? Una persona trans fue hallada muerta en barrio La Floresta.
¿Quién investiga el caso? La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, conducida por Juliana Companys.
¿Cuándo fue encontrado el cuerpo? El cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 4.
¿Dónde fue hallado el cuerpo? El cuerpo fue hallado sobre calle San Luis, entre Misiones y Mendoza, cerca del río Ctalamochita.
¿Por qué se investiga el fallecimiento? Se investiga por posibles heridas producidas por un arma blanca y la posibilidad de que haya ocurrido durante una pelea.