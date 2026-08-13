Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, el clima en CABA se presenta con condiciones mayormente nubladas. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 79%, lo que genera una sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 0.89 m/s desde el este, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 12°. Las condiciones de cielo nublado persistirán a lo largo de la jornada, lo que podría influir en la sensación térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1024 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones meteorológicas. Se anticipa que el viernes 14 de agosto la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras. El sábado 15 de agosto también se prevén lluvias, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 14°. El domingo 16 de agosto, el clima mejorará ligeramente, con cielo nublado y temperaturas de entre 11° y 15°.

El lunes 17 de agosto, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 7° y máximas de 13°. Las condiciones de cielo nublado continuarán, pero sin pronósticos de lluvia. Finalmente, el martes 18 de agosto, se anticipa un clima similar, con mínimas de 7° y máximas de 13°.