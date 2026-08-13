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Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 17°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

13/08/2026 | 12:29Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 13 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 40%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 1.72 m/s desde el sureste, es decir, desde 142°.

El clima hoy jueves 13 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 2 m/s. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada mayormente despejada, aunque con algunas nubes dispersas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 14 de agosto, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo mayormente nublado. El sábado 15 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 16 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con algunas nubes dispersas. Para el lunes 17 de agosto, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 18 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, también con posibilidad de lluvias.

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