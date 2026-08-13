Amy Hunt busca más medallas en el Campeonato Europeo tras su oro en los 100 metros

La velocista británica Amy Hunt ha captado la atención del público en los recientes campeonatos europeos de atletismo. Con tan solo 24 años, Hunt se coronó campeona en la final de los 100 metros y tiene la mirada puesta en sumar más medallas durante el certamen.

La atleta también competirá en los 200 metros y podría ser parte de dos equipos de relevos, ampliando sus oportunidades de oro. La final de los 200 metros se llevará a cabo el jueves por la noche en el Alexander Stadium, donde se enfrentará a rivales como su compañera de equipo Dina Asher-Smith.

Con un carácter amigable, Hunt suele citar a un personaje de "High School Musical" para expresar su ambición: "Lo quiero todo". Sin embargo, también aborda temas serios, como el legado colonial de los Juegos de la Commonwealth, reflexionando sobre su significado en la actualidad.

En cuanto a su trayectoria, Hunt sorprendió al mundo al ganar la medalla de plata en los 200 metros en los campeonatos mundiales del pasado septiembre en Tokio, donde marcó un tiempo de 22,14 segundos. En los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, formará parte del equipo británico femenino de 4x100 que logró la plata.

Medalla de plata en los mundiales y marcas históricas

En las categorías juveniles, Hunt estableció la mejor marca mundial sub-18 femenina en los 200 metros, con un tiempo de 22,42 segundos en junio de 2019 en Mannheim, Alemania. Su dedicación al deporte no ha impedido que compagine sus estudios en Literatura Inglesa, logrando superar una lesión en la pierna para llegar a la élite del atletismo. Tras su medalla en Tokio, comentó a la BBC: "Puedes ser una académica increíble y una diosa de la pista".

Inspiración y reflexión sobre el legado colonial

Hunt se inspira en la figura de Sharpay Evans, un personaje de "High School Musical", y su famosa canción "I Want it All". Este sentimiento lo expresó en la conferencia de prensa previa a los campeonatos y lo reiteró tras su victoria en los 100 metros: "De verdad quiero ganarlo todo y estoy tan feliz de que ya haya completado una de cuatro".

Además, comparte aspectos de su vida como atleta a través de su canal de YouTube, donde aborda temas variados, desde su alimentación hasta sus experiencias en los Juegos de la Commonwealth, donde ganó plata en los 100 metros. En uno de sus videos, Hunt expresó su desacuerdo con la ética de los Juegos de la Commonwealth, señalando que "solían celebrar un imperio colonial". Esto le ha llevado a reflexionar sobre la historia de Inglaterra y el impacto del colonialismo.

"Creo que los Juegos de la Commonwealth nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra historia con el colonialismo", afirmó. Hunt enfatiza la importancia de tener un diálogo abierto sobre estos temas, especialmente como atleta blanca en el contexto actual.

Con su mirada fija en el futuro, Hunt continúa desafiándose a sí misma en la pista y en la vida, demostrando que la ambición y la reflexión pueden coexistir.