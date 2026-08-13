FOTO: Grave accidente en Flores: un taxi atropelló a tres peatones y dejó heridos

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Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Tres personas resultaron heridas esta tarde tras ser atropelladas por un taxi en el barrio porteño de Flores. De las víctimas, una sufrió una fractura expuesta.

Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito, generando preocupación entre los transeúntes y los conductores de la zona.

Las autoridades locales se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias del accidente y brindar asistencia a los heridos. EN DESARROLLO...