Grave accidente en Flores: un taxi atropelló a tres peatones y dejó heridos
Tres personas fueron atropelladas por un taxi en Flores, resultando una de ellas con una fractura expuesta. El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.
FOTO: Grave accidente en Flores: un taxi atropelló a tres peatones y dejó heridos
Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- Tres personas resultaron heridas esta tarde tras ser atropelladas por un taxi en el barrio porteño de Flores. De las víctimas, una sufrió una fractura expuesta.
Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito, generando preocupación entre los transeúntes y los conductores de la zona.
Las autoridades locales se encuentran en el lugar para investigar las circunstancias del accidente y brindar asistencia a los heridos. EN DESARROLLO...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Flores?
Un taxi atropelló a tres peatones, dejando heridos.
¿Cuántas personas resultaron heridas?
Tres personas fueron heridas en el accidente.
¿Dónde sucedió el incidente?
El accidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.
¿Qué tipo de lesiones sufrieron las víctimas?
Una de las víctimas sufrió una fractura expuesta.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Las autoridades están investigando el accidente y asistiendo a los heridos.
[Fuente: Noticias Argentinas]