Ms. Lauryn Hill y Wyclef Jean, miembros de la icónica banda Fugees, llevarán su mensaje musical al Global Citizen Festival este otoño. El evento, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en Central Park, Nueva York, tiene como objetivo movilizar a los asistentes para que insten a los líderes mundiales a financiar iniciativas contra la pobreza, coincidiendo con las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El anuncio de los artistas principales se realizó el jueves y ha sido recibido con entusiasmo. Además de Hill y Jean, se presentarán en el festival Lenny Kravitz, John Legend, Lainey Wilson, Shaboozey y el grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER. Este año marca una edición especial, ya que será la primera desde que Global Citizen organizó el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial, que recaudó más de 60 millones de dólares para el fondo de educación asociado con la FIFA.

Los miembros de Fugees han estado de gira celebrando el 30º aniversario de su álbum emblemático "The Score". Recientemente, ofrecieron conciertos en Londres y Río de Janeiro, donde cerraron la programación climática de Global Citizen.

El festival busca movilizar a los asistentes a través de acciones concretas, como firmar peticiones para que los países aumenten su inversión en desarrollo internacional. Las metas para este año incluyen recaudar 100 millones de dólares para proporcionar acceso a educación, alimentos nutritivos y atención médica a 2 millones de niños, así como mejorar la seguridad alimentaria de 1,5 millones de pequeños agricultores y movilizar 1.500 millones de dólares para expandir la energía limpia en la región del Indo-Pacífico.

Entre los países a los que se les solicitará apoyo están España, Noruega, Irlanda, Kenia, Japón, Dinamarca y Australia. El cofundador de Global Citizen, Hugh Evans, también ha pedido específicamente a Francia que respalde el Fondo de Educación FIFA Global Citizen y otros programas educativos, cuestionando el compromiso del presidente Emmanuel Macron en este ámbito.

El evento de este año introducirá una nueva forma de acceso. Los fans podrán participar en un sorteo de entradas gratuitas al completar acciones en la aplicación de Global Citizen o podrán acceder automáticamente al hacer una donación de 25 dólares, cuya recaudación se destinará a la City Parks Foundation de Nueva York y a organizaciones que ayudan a personas en situación de calle.

Evans espera que la participación de artistas como Lainey Wilson y Shaboozey atraiga a un público diverso al movimiento, destacando que Wilson proviene de una familia de agricultores y ha mostrado interés en apoyar el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

En un contexto donde la ayuda exterior enfrenta desafíos, Evans se muestra optimista sobre el futuro. "El futuro pertenece a los líderes políticos que están dispuestos a entender el matiz de cómo funciona el poder", afirmó, subrayando que el poder puede ser positivo si se utiliza para el bien.