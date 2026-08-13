FOTO: Ford avanza en la renovación de su planta con una inversión de $2 mil millones para el Fathom EV

Ford realizó una apuesta de $2 mil millones hace dos años al cerrar su planta de ensamblaje en Louisville, Kentucky y eliminar el sistema de línea de ensamblaje que había utilizado durante más de un siglo. El objetivo era transformar la fábrica en una instalación capaz de producir una nueva generación de vehículos eléctricos asequibles.

La automotriz brindó una actualización el jueves, indicando que la renovación de la planta está en marcha y que en 2027 comenzará la producción del Fathom, un camión eléctrico de tamaño mediano que costará menos de $30,000 y será el primer vehículo construido sobre su nueva plataforma universal.

Ford espera comenzar la construcción de prototipos del Fathom en el primer trimestre de 2027, con la producción de vehículos para clientes programada para más adelante en el año. La automotriz ya está probando las herramientas de producción a nivel de prototipo.

Los riesgos para Ford son altos. Los esfuerzos anteriores en el ámbito de los vehículos eléctricos habían impactado negativamente en su rentabilidad, mientras que competidores como Tesla y fabricantes chinos avanzaron con vehículos que se venden en volumen y con márgenes de ganancia.

Para ponerse al día, Ford desechó el sistema de línea de ensamblaje en movimiento que su fundador, Henry Ford, lanzó y adoptó un sistema desarrollado por su equipo de innovación liderado por el exejecutivo de Tesla, Alan Clarke.

Este "sistema de producción universal", como lo denomina Ford, utiliza un árbol de ensamblaje de tres ramas. La compañía empleará grandes fundiciones de aluminio en una sola pieza que requieren muchas menos partes, una técnica popularizada por Tesla, y que permitirá que la parte delantera y trasera del vehículo se ensamblen por separado en dos de las ramas. La tercera rama es donde se ensamblará la batería estructural con los asientos, consolas y alfombrados. Los tres componentes se unirán al final de la línea para formar el vehículo.

Como parte de la renovación de la planta, Ford también casi triplicó la densidad de cobertura de Wi-Fi en la fábrica a 1,080 puntos de acceso, lo que permite la conectividad de alta capacidad y baja latencia necesaria para los controles de calidad de software.

Ford aseguró que podrá ensamblar el Fathom un 15% más rápido que los vehículos anteriores que se fabricaban en la planta de Louisville.

La compañía indicó que algunos empleados ya han pasado meses entrenando en el nuevo sistema en su Centro de Desarrollo de Nuevos Modelos en Allen Park, Michigan.