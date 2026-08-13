Paro de UTA: qué pasará con los colectivos urbanos de Córdoba este viernes

FOTO: Continúa el paro de colectivos y la puja de la UTA con el Gobierno Nacional.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro nacional de colectivos por 24 horas que comenzará a las 0 de este viernes 14 de agosto y alcanzará a los servicios de corta y media distancia del interior del país.

La medida de fuerza también tendrá impacto en Córdoba. Desde UTA Córdoba confirmaron que, si el paro se mantiene vigente y no se dispone una conciliación obligatoria, no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros durante la jornada.

El conflicto se originó por el fracaso de las negociaciones paritarias entre el gremio y las cámaras empresarias del sector. Uno de los principales reclamos de los trabajadores es la diferencia salarial existente entre los choferes del interior y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por qué UTA convocó al paro

La conducción nacional del gremio reclama que los trabajadores del interior reciban una recomposición salarial equivalente a la acordada para los choferes del AMBA.

Según indicaron desde el sindicato, las negociaciones llevan más de 90 días sin alcanzar un acuerdo y la falta de una propuesta concreta llevó a UTA a considerar que la situación se volvió “insostenible”.

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La decisión de realizar un paro durante 24 horas fue ratificada por el Consejo Directivo Nacional de la organización.

Leonardo Ayala, secretario administrativo de UTA Córdoba, confirmó que la medida alcanza a los trabajadores del transporte urbano de la provincia.

Qué pasará con los colectivos en Córdoba

Si no hay cambios durante las próximas horas, el paro comenzará a las 0 del viernes y los colectivos urbanos de la ciudad de Córdoba no circularán durante toda la jornada.

La medida alcanza al transporte de corta y media distancia del interior del país, por lo que el impacto no se limitará a Córdoba sino que se extenderá a otras jurisdicciones.

Desde UTA Córdoba remarcaron que la medida nacional incluye al transporte urbano y que, por lo tanto, los usuarios de la capital provincial deberán prever la falta de colectivos si la huelga finalmente se lleva adelante.

Las empresas pidieron la conciliación obligatoria

Frente al anuncio de UTA, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que dicte la conciliación obligatoria.

El objetivo de las empresas es suspender la medida de fuerza y retomar las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo salarial.

Hasta el momento de esta publicación, la conciliación obligatoria no había sido dictada, por lo que el paro continuaba vigente y previsto para este viernes.

La última instancia formal de negociación se desarrolló el martes en Buenos Aires. Allí, UTA planteó la realización de la huelga de 24 horas ante la falta de avances en la discusión salarial.

El servicio queda sujeto a las próximas horas

La situación podría modificarse si el Gobierno nacional dispone la conciliación obligatoria o si las partes alcanzan un acuerdo que permita levantar la medida.

Por ahora, sin embargo, el escenario para Córdoba es claro: si no hay conciliación obligatoria ni acuerdo antes del inicio de la jornada, desde las 0 del viernes 14 de agosto no habrá colectivos urbanos en la ciudad de Córdoba durante el paro de 24 horas.

Las autoridades, las empresas y el gremio mantienen abiertas las negociaciones y se esperan definiciones durante las próximas horas.