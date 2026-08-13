Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba
El peatón fue embestido en la intersección de los bulevares Chacabuco y Presidente Arturo Illia. Fue trasladado al Hospital de Urgencias.
13/08/2026 | 14:06Redacción Cadena 3
FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.
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Audio. Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba
Ahora país
Un hombre de 70 años resultó lesionado este jueves al ser atropellado por un colectivo en pleno Centro de la ciudad de Córdoba.
El siniestro ocurrió en la intersección de los bulevares Chacabuco y Presidente Arturo Illia, en una zona de intenso movimiento vehicular y tránsito hacia el área céntrica.
Por causas que todavía se investigan, el peatón fue embestido por una unidad del transporte urbano de pasajeros que circulaba por el sector.
Un servicio de emergencias llegó al lugar y asistió al hombre, quien posteriormente fue trasladado al Hospital de Urgencias para una evaluación médica más completa.
Según la información preliminar, el hombre presentaba traumatismos varios. Hasta el momento no se precisaron mayores detalles sobre su estado de salud.
Tránsito complicado en la zona
El accidente generó importantes demoras en el tránsito sobre el bulevar Presidente Arturo Illia, en dirección hacia Chacabuco y el sector del Patio Olmos.
La circulación se vio afectada en una de las principales arterias de ingreso y egreso del área céntrica de Córdoba.
Las circunstancias en las que se produjo el atropello son materia de investigación y todavía no se determinó si el hombre se encontraba cruzando la calle al momento del impacto.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Quién resultó lesionado en el accidente? Un hombre de 70 años fue atropellado.
¿Dónde ocurrió el siniestro? En la intersección de los bulevares Chacabuco y Presidente Arturo Illia en Córdoba.
¿Cuándo sucedió el accidente? Este jueves.
¿Qué tipo de vehículo estuvo involucrado? Un colectivo del transporte urbano de pasajeros.
¿Cómo se encuentra el hombre tras el accidente? Presenta traumatismos varios y fue trasladado al Hospital de Urgencias.