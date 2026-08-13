Michlig anticipó cambios en la reforma electoral: habrá distintos pisos y tres boletas únicas
Felipe Michlig anticipó que la reforma electoral mantendrá las PASO, con un piso de votos más bajo que el previsto para las elecciones generales. El senador también planteó reducir de cinco a tres los cuerpos de la Boleta Única y estimó que la Legislatura podría darle sanción definitiva al proyecto el 27 de agosto .
13/08/2026 | 13:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Felipe Michlig Senador provincial de Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro viajó este jueves a Chile junto a funcionarios y empresarios santafesinos, por lo que el senador Felipe Michlig quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial durante dos jornadas. En ese marco, se refirió a los avances de la reforma electoral que se discute en la Legislatura de Santa Fe.
Michlig anticipó que el nuevo sistema establecerá un piso electoral para las PASO y otro, más alto, para las elecciones generales. "Las PASO están aseguradas", afirmó, y defendió la participación ciudadana en la definición de los candidatos de cada fuerza. Según explicó, el objetivo es establecer "un piso más bajo para las PASO, para que todos puedan participar" y luego uno "un poco más alto" para las generales, aunque dentro de parámetros que permitan la representación de las distintas fuerzas políticas.
También adelantó cambios en el modelo de boleta única. "Me parece que va a terminar en tres cuerpos para la general y me parece que es lo adecuado", sostuvo. La propuesta contempla un cuerpo para gobernador y diputados, otro para senadores y un tercero para intendentes y concejales en las ciudades, mientras que en las localidades que pasarán a ser municipios se incluirían las autoridades correspondientes.
Sobre los plazos legislativos, Michlig señaló que Diputados buscará avanzar con la aprobación del proyecto la próxima semana y que luego será el turno del Senado. "Si Diputados puede, en todas estas reuniones, tener ya el consenso para aprobarlo el 20, esto lo haríamos ya en coincidencia con la Cámara de Senadores y el 27 de agosto terminaríamos nosotros también dándole sanción definitiva", explicó.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién viajó a Chile? El gobernador Maximiliano Pullaro viajó a Chile junto a funcionarios y empresarios santafesinos.
¿Qué se discute en la Legislatura de Santa Fe? Se discute la reforma electoral y los cambios en el sistema de PASO.
¿Cuáles son los cambios propuestos para las PASO? Se establecerá un piso electoral más bajo para las PASO y uno más alto para las elecciones generales.
¿Qué modelo de boleta única se propone? Se propone un modelo de boleta única en tres cuerpos: uno para gobernador y diputados, otro para senadores y un tercero para intendentes y concejales.
¿Cuándo se espera la aprobación del proyecto? Se espera que Diputados apruebe el proyecto la próxima semana, con sanción definitiva prevista para el 27 de agosto.