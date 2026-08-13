La barra de San Lorenzo se hace presente tras la derrota en el clásico ante Huracán

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Un grupo de aproximadamente cincuenta miembros de la barra de San Lorenzo se hizo presente este jueves en el entrenamiento del plantel profesional, solo cuatro días después de la contundente derrota por 2-0 ante Huracán en el Nuevo Gasómetro. Este resultado acentuó el descontento entre los aficionados, dado que el clásico rival logró ganar como visitante en ese estadio tras 25 años.

La llegada de la barra se produjo en un contexto de tensión y creciente enojo de los hinchas por la situación actual del equipo, que no mostró reacción en el clásico y fue despedido con abucheos tras el partido.

El encuentro se llevó a cabo el domingo y Huracán se impuso con un doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo, quien anotó en el cierre del primer tiempo y volvió a marcar en el segundo tiempo.

La tarde se tornó aún más complicada para San Lorenzo debido a la expulsión del arquero Orlando Gill, que ocurrió en medio del tumulto que se desató tras el segundo gol y el festejo de Caicedo frente a la tribuna local.

Sin embargo, el impacto más significativo de la derrota se relaciona con su dimensión histórica: Huracán no ganaba en el Nuevo Gasómetro desde hacía 25 años, una racha que llegó a su fin y generó una mayor presión sobre jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Los aficionados ya habían manifestado su descontento inmediatamente después del encuentro, y cuatro días después la tensión se trasladó al entrenamiento, donde los integrantes de la barra se acercaron al plantel.

El entrenador Néstor Gorosito había solicitado, tras el clásico, mantener la unidad para superar este mal momento, pero se encuentra en una situación donde los resultados se vuelven urgentes.

San Lorenzo se preparará para su próximo encuentro este sábado a las 14.30 frente a Unión de Santa Fe en el Pedro Bidegain, nuevamente como local, en un partido que se vuelve crucial tras la reciente derrota y la aparición de la barra en la práctica.

La caída ante Huracán trasciende lo meramente futbolístico, generando repercusiones internas a pocas horas de un nuevo compromiso en el Nuevo Gasómetro.