Fuertes lluvias inundan Tokio y causan un muerto, dejando miles sin electricidad

TOKIO — El este de Japón fue golpeado el jueves por torrenciales aguaceros que provocaron inundaciones en calles y viviendas, interrumpiendo el tráfico y dejando a decenas de miles de hogares sin electricidad, según informaron las autoridades. En este contexto, se reportó al menos una persona fallecida.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta máxima por lluvias intensas que afecta a 14 municipios de la prefectura de Chiba, advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, el fallecido fue encontrado en la ciudad de Ichikawa. Además, dos personas tuvieron que ser rescatadas de un vehículo que había quedado atrapado en una zona inundada de la ciudad de Kashiwa, aunque su estado de salud se desconoce.

Las imágenes difundidas por NHK News mostraron a peatones en la estación de tren de Ichikawa lidiando con aguas que les llegaban hasta las rodillas, así como vehículos varados en carreteras anegadas. Algunas líneas de tren en la región suspendieron sus servicios.

La JMA pronosticó precipitaciones récord, superando los 100 milímetros (4 pulgadas) en una sola hora en Chiba y en otras ciudades cercanas. Se recomendó a casi 220.000 residentes que busquen refugio en lugares más seguros.

El funcionario de pronósticos de la JMA, Takuya Hosomi, alertó en una conferencia de prensa de emergencia que se han registrado niveles de lluvia sin precedentes en la zona.