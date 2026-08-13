El calvario de Matías Pourrain: dormía sentado con 68 hombres y comió "alimento para animales"

Matías Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC, atravesó días de intensa angustia tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Miami.

Según relató a TN su abogada, Regina Borges, el jugador pasó tres días en el Centro de Procesamiento de ICE en Miramar bajo condiciones que calificó de denigrantes.

“Fue tratado muy mal, en una celda de 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, describió Borges.

La detención se produjo el jueves pasado, cuando Pourrain se disponía a viajar con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido. La medida no respondió a un delito penal, sino a una cuestión administrativa migratoria.

Situación migratoria “pendiente”

Borges explicó que Pourrain ingresó a Estados Unidos con visa de turista y aún no tiene aprobada la green card (residencia permanente). Sin embargo, cuenta con permiso de trabajo y, según la defensa, su situación administrativa estaba catalogada como “pendiente”.

“No está ilegal. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, precisó la abogada, quien además cuestionó el criterio aplicado por la actual administración estadounidense.

El domingo por la tarde, el futbolista fue trasladado a una cárcel estatal donde ICE alquila un sector. Borges pudo visitarlo el martes y relató que, aunque las condiciones mejoraron respecto a los primeros días, Pourrain lloró mucho durante el encuentro.

Audiencia de fianza y próximos pasos

El jugador se encuentra a la espera de una audiencia de fianza programada para el miércoles 19 de agosto. Según su abogada, el monto mínimo establecido para casos de este tipo es de 1.500 dólares.

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