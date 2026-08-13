El calvario de Matías Pourrain: dormía sentado con 68 hombres y comió "alimento para animales"
La abogada del jugador del Miami United FC reveló las condiciones extremas que sufrió tras ser detenido por el ICE en el aeropuerto. La audiencia de fianza está prevista para el 19 de agosto.
13/08/2026 | 10:41Redacción Cadena 3
FOTO: Matías Pourrain, enviado a una cárcel de máxima seguridad.
Matías Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC, atravesó días de intensa angustia tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Miami.
Según relató a TN su abogada, Regina Borges, el jugador pasó tres días en el Centro de Procesamiento de ICE en Miramar bajo condiciones que calificó de denigrantes.
“Fue tratado muy mal, en una celda de 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, describió Borges.
La detención se produjo el jueves pasado, cuando Pourrain se disponía a viajar con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido. La medida no respondió a un delito penal, sino a una cuestión administrativa migratoria.
Situación migratoria “pendiente”
Borges explicó que Pourrain ingresó a Estados Unidos con visa de turista y aún no tiene aprobada la green card (residencia permanente). Sin embargo, cuenta con permiso de trabajo y, según la defensa, su situación administrativa estaba catalogada como “pendiente”.
“No está ilegal. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, precisó la abogada, quien además cuestionó el criterio aplicado por la actual administración estadounidense.
El domingo por la tarde, el futbolista fue trasladado a una cárcel estatal donde ICE alquila un sector. Borges pudo visitarlo el martes y relató que, aunque las condiciones mejoraron respecto a los primeros días, Pourrain lloró mucho durante el encuentro.
Audiencia de fianza y próximos pasos
El jugador se encuentra a la espera de una audiencia de fianza programada para el miércoles 19 de agosto. Según su abogada, el monto mínimo establecido para casos de este tipo es de 1.500 dólares.
/Inicio Código Embebido/
Detención migratoria. Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino preso en Estados Unidos
El jugador de 34 años, que milita en el Miami City, fue interceptado en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se dirigía a disputar un partido.
/Fin Código Embebido/
¿Quién es el futbolista involucrado en la detención? Matías Pourrain, futbolista argentino del Miami United FC.
¿Dónde fue detenido? En el aeropuerto de Miami por agentes del ICE.
¿Cuándo ocurrió la detención? La detención se produjo el jueves pasado.
¿Cuál es la razón de su detención? Se debió a una cuestión administrativa migratoria, no a un delito penal.
¿Qué situación migratoria tiene Pourrain? Ingresó a Estados Unidos con visa de turista y tiene su situación administrativa catalogada como “pendiente”.