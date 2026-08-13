Un club europeo ofertó 4 millones de dólares por el arquero Orlando Gill

San Lorenzo recibió una oferta formal del Lille de Francia por el arquero paraguayo Orlando Gill, una de las figuras que dejó el Mundial 2026, de 4 millones de dólares.

Gill, de 26 años, se transformó en uno de los futbolistas más buscados del plantel azulgrana después de su gran actuación con la selección de Paraguay en la Copa del Mundo, terminando como el arquero con más paradas en la cita ecuménica. Sus atajadas bajo los tres palos elevaron su cotización y despertaron el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Lille, que fue el primero en avanzar con una oferta concreta.

La cláusula de salida del arquero es de 8 millones de dólares, y en caso de ejecutarse, las arcas del club recibirían esa suma de manera neta. Por eso, la directiva espera que cualquier propuesta se acerque a esa cifra antes de avanzar con la transferencia.

El rendimiento de Gill ante rivales de peso en el Mundial lo instaló en el radar de las principales ligas de Europa. Su evolución fue meteórica: en pocos meses pasó de ser una apuesta de la institución de Boedo a transformarse en uno de los arqueros más observados del mercado internacional, con actuaciones que repercutieron más allá de las fronteras sudamericanas.

En el "Ciclón" lleva 26 partidos en el año con 22 goles recibidos y 13 vallas invictas, y 30 vallas en cero en los 63 cotejos que disputó desde que debutó.

Cabe recordar que San Lorenzo compró el 50% en 500 mil dólares a Sportivo San Lorenzo de Paraguay.

¿Ya está el reemplazo?

Desde San Lorenzo siguen los pasos de Rodrigo Rey, arquero de Independiente que podría perder terreno en manos del uruguayo Santiago Mele, reciente adquisición del "Rojo".