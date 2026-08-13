Se convirtió en mamá a los 62 años y marcó un récord en Argentina: "Siempre quise ser madre"

Mabel, una mujer de 62 años oriunda de la localidad de Pavón y radicada en San Nicolás, se convirtió en madre por primera vez luego de realizarse un tratamiento de fertilidad en Rosario. Dio a luz por cesárea a David, un bebé que nació con 2.750 kilos, y aseguró que tanto ella como el niño se encuentran en buen estado de salud.

La mujer contó en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que siempre quiso ser madre, pero que la menopausia había hecho que necesitara recurrir a un tratamiento de reproducción asistida. “No me lo imaginaba, siempre quise ser madre”, expresó al hablar sobre la repercusión que tuvo su caso, que según los registros difundidos la convirtió en la mujer de mayor edad en Argentina en dar a luz.

Mabel relató que el embarazo transcurrió con normalidad y destacó el acompañamiento médico que recibió. “El tratamiento lo hice con el doctor Colabianchi y acá me ayudó en el hospital todo el embarazo la doctora Romina Rufín”, explicó. También contó que el nacimiento fue mediante una cesárea y que, apenas un día después, ya caminaba por los pasillos del hospital con su hijo en brazos.

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“Estoy bárbara, caminando por el pasillo del hospital con el niño en los brazos”, contó entre risas durante la entrevista. Incluso aseguró que mantiene una gran energía después del parto: “Tengo mucha energía. La gente no me da la edad que tengo. Me da mucho menos”. Según relató, siempre tuvo el hábito de caminar y andar en bicicleta y sostuvo que nunca necesitó hacer una actividad física intensa.

Sobre David, contó que se encuentra en buen estado y que recibe leche de fórmula indicada por el servicio de neonatología. “Pesó 2.750 kilos, es precioso, divino”, describió emocionada. También explicó que decidió no revelar aspectos de su vida personal y que prefiere hablar exclusivamente sobre ella y su hijo.

La repercusión de la noticia sorprendió a la propia Mabel. “La verdad que la noticia, no me la imaginaba”, reconoció. Según contó, sus familiares tampoco podían creer que finalmente hubiera logrado ser madre a los 62 años: “Nadie lo podía creer hasta que se hizo realidad”.

Finalmente, Mabel aseguró que su maternidad fue un deseo que sostuvo durante mucho tiempo y que incluso lo acompañó con meditación y oración. “Nada fue al azar porque yo se lo he pedido, he orado este año, he hecho meditación, quería un hijo y vino todo”, afirmó. Y agradeció especialmente al equipo médico que la acompañó: “Estoy tan agradecida, tan feliz de haber llegado a la clínica del doctor Colabianchi.”

La palabra del médico

El médico ginecólogo y especialista en Medicina Reproductiva Matías Colabianchi, director médico del Instituto Colabianchi, explicó que en el caso de Mabel decidió priorizar su historia personal por sobre su edad. “Hay que hacer foco en la historia de Mabel, no solamente en la edad”, sostuvo, y remarcó que no es igual atender a una mujer de 60 años que ya fue madre que a alguien que nunca tuvo hijos y buscó durante años concretar ese deseo.

Colabianchi explicó que el caso implicó también un análisis entre las posibilidades de la ciencia y las cuestiones éticas. “No deja de ser un servicio humanístico, pero sigue siendo un servicio para las personas. Es el momento en donde uno decide la ciencia versus la ética”, señaló. Además, aclaró que la paciente no utilizó sus propios óvulos, sino que el embarazo se logró mediante embriodonación, un procedimiento utilizado cuando una mujer no puede recurrir a sus propios óvulos.

El especialista detalló que la edad afecta principalmente las condiciones del útero, que con el paso del tiempo puede presentar menor irrigación y cambios en sus tejidos. Sin embargo, explicó que es posible preparar nuevamente el endometrio para intentar lograr la implantación de un embrión. “Eso no es un impedimento para poder realizar procedimientos para preparar al útero nuevamente y poder que anide y que dé un embarazo sano”, afirmó.

Respecto de la embriodonación, Colabianchi indicó que los embriones se seleccionan a partir de características físicas de la receptora y que la legislación establece condiciones para los donantes. “Esto es común a cualquier paciente que no puede utilizar sus óvulos, ya sea porque no tenga reserva o porque la calidad no es buena”, explicó. En el caso de Mabel, el tratamiento permitió concretar el embarazo que buscó durante años.

Entrevista de Alberto Lotuf.