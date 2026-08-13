Cumbre del PRO y La Libertad Avanza: Ritondo y De Andreis están en Casa Rosada

Por estas horas, la Casa Rosada es sede este jueves del primer acercamiento formal entre el PRO, que preside Mauricio Macri, y La Libertad Avanza, en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos espacios habilitaron una mesa de negociación formal para intentar recomponer la relación política de cara al 2027.

El referente amarillo intenta reconstruir el vínculo con LLA bajo nuevos parámetros y, a partir de este acercamiento, encomendó al jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del espacio, Fernando de Andreis, que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem.

Los dirigentes del PRO llegaron a Balcarce 50 a las 10.45, juntos, en una misma camioneta, cinco minutos más tarde del desembarco de Diego Santilli. Por su parte, Menem ya se encontraba en su despacho ubicado en el primer piso.

Si bien la idea principal de este cónclave es fortalecer la coordinación y consolidar el trabajo conjunto y, paralelamente, blindar y consolidar el proceso de cambio que lleva adelante la gestión de Javier Milei, desde el PRO se muestran escépticos.

Desde el PRO descartaron que, en esta primera cumbre, se avance en el debate de acuerdos concretos en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias, y anticiparon que los delegados marcarán "los errores" que identifican en la gestión libertaria.

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"Queremos ser parte de un esquema de trabajo. Mauricio en esa búsqueda del cambio banca, pero somos escépticos y desconfiados. Es la última chance, si no funciona esto ya está. Game over", plantearon desde las filas amarillas.

La novedad fue comunicada por el propio Macri a través del chat interno de la mesa ejecutiva del PRO, donde detalló los alcances de la charla mantenida con la funcionaria y principal armadora de La Libertad Avanza.

A pesar de haber dispuesto la apertura del diálogo, Macri transmitió internamente que mantiene sus reservas respecto del vínculo político con la gestión. Ante la conducción partidaria, admitió continuar "escéptico" sobre las posibilidades de concretar un acuerdo duradero, aunque remarcó que durante este año el espacio debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien".

En Casa Rosada confirmaron el diálogo entre Karina y Macri y revelaron que se trata de una primera aproximación entre las partes con la mente en el operativo reelección del libertario. La de hoy fue definida como "una primera reunión de equipos”, aunque aseguraron que es muy prematuro hablar de candidaturas.