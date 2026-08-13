Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 13 de agosto

El clima en Córdoba para este jueves 13 de agosto se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 79%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 8° y una máxima de 11°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a lo largo de la jornada, sin probabilidades de lluvias. Este clima fresco es típico de la temporada invernal en la región, donde las temperaturas suelen descender considerablemente durante la noche.

Para el pronóstico extendido, el viernes 14 de agosto se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 16°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 18°, con algunas nubes dispersas. El domingo 16 de agosto se prevé un leve ascenso, con mínimas de 9° y máximas de 19°, y un cielo mayormente despejado. Finalmente, el lunes 17 de agosto, se espera un clima similar, con mínimas de 11° y máximas de 16°.

En resumen, el clima en Córdoba para este jueves 13 de agosto se presenta fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las bajas temperaturas.