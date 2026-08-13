La carta que dejó el femicida de Villa Devoto antes de matar a su pareja: "No la aguanto más"

Un hombre de 56 años quedó detenido acusado de asesinar a su pareja, Romina, de una puñalada en el cuello, durante una discusión en una vivienda de Villa Devoto. Antes del crimen, el hombre dejó una carta en la que expresó su malestar por la situación familiar y económica que atravesaba.

“Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”, escribió el acusado al comienzo del texto que publicó TN, que ya forma parte del expediente judicial.

En la carta, Walter (el femicida) hizo referencia a su relación con Romina, sus hijos y una propiedad ubicada en Devoto. También sostuvo que había realizado importantes aportes económicos y cuestionó que su pareja quisiera que abandonara la vivienda.

“Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta ‘Pity’ le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, afirmó.

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El hombre también mencionó una propiedad que, según su relato, había sido vendida y por la cual aseguró no haber recibido dinero.

“No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, escribió.

Hacia el final del texto, manifestó su enojo por la situación que atravesaba y sostuvo: “Ahora quiere vivir la vida sin mí”. La carta concluye con una frase que, luego del crimen, adquirió especial relevancia: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”.

El documento será analizado por la Justicia como parte de la investigación destinada a establecer qué ocurrió durante la madrugada y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el femicidio.

Una discusión terminó con el asesinato

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre Pedro Morán al 5200, cerca de la avenida Lope de Vega, en Villa Devoto.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la pareja mantuvo una fuerte discusión. Una trabajadora de una panadería ubicada junto al domicilio declaró que escuchó los gritos provenientes del interior de la casa y una expresión violenta durante la pelea.

Cerca de las 6.50, el 911 recibió un llamado realizado por el hijo de la pareja, de 21 años.

El joven contó que estaba durmiendo cuando su hermana, de apenas ocho años, lo despertó y le avisó lo ocurrido. Según su relato, la niña le dijo: “Despertate que papá mató a mamá”.

El joven se levantó y encontró a su madre desvanecida. Inmediatamente pidió asistencia policial.

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Cuando los efectivos llegaron junto con una ambulancia del SAME, los médicos constataron que Romina había muerto. La mujer presentaba una herida de arma blanca en el cuello y no pudieron reanimarla.

El acusado fue encontrado herido

Mientras se desarrollaban las primeras tareas en la escena del crimen, la Policía comenzó a buscar a Walter.

Minutos después, el hombre fue localizado a unos 200 metros de la vivienda. Presentaba una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La investigación busca determinar con precisión cómo comenzó la discusión, qué sucedió dentro de la vivienda y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Según la información disponible hasta el momento, Walter no contaba con denuncias previas por violencia de género.

La causa quedó en manos del Juzgado N° 62, con la Secretaría N° 79, a cargo del doctor Juan Pablo Petrecca.