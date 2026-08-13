Di María y su particular historia ante los equipos brasileños: solo jugó un partido en 2006
El delantero de Rosario Central se enfrentó al Palmeiras en 2006, cuando tenía apenas 18 años. Ingresó en el segundo tiempo en un partido que terminó 2-2 y no marcó goles.
13/08/2026 | 13:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Di María, jugador de Rosario Central.
Ángel Di María tendrá este jueves ante Corinthians apenas su segundo enfrentamiento ante un equipo brasileño en toda su carrera. El antecedente se remonta a 2006, durante su primera etapa en Rosario Central, cuando tenía 18 años y se midió con Palmeiras por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquel encuentro terminó 2-2 y el delantero ingresó en el segundo tiempo.
En ese partido, Marco Ruben puso en ventaja al Canalla a los seis minutos y Washington igualó para el conjunto brasileño. Sobre la final, Palmeiras volvió a ponerse arriba con otro gol y, apenas un minuto después, Damián Ledesma marcó el empate definitivo. Di María no se convirtió en aquella noche y Central terminó último de su grupo, mientras que Palmeiras avanzaba como líder.
Casi 20 años después, Di María volverá a enfrentarse a un equipo brasileño, esta vez como una de las principales figuras del Canalla. Desde su regreso a Rosario, el delantero disputó 41 partidos, convirtió 14 goles y dio siete asistencias. Este jueves tendrá la oportunidad de sumar un nuevo capítulo a una historia que, hasta ahora, registra apenas un antecedente frente a clubes de Brasil.
Lectura rápida
1. ¿Quién se enfrenta a quién este jueves?
Ángel Di María se enfrenta a Corinthians.
2. ¿Cuándo fue el primer enfrentamiento de Di María contra un equipo brasileño?
Fue en 2006 contra Palmeiras.
3. ¿Dónde se llevó a cabo el primer partido de Di María contra un equipo brasileño?
En la Copa Libertadores en Rosario Central.
4. ¿Cuántos goles ha anotado Di María desde su regreso a Rosario?
14 goles.
5. ¿Cuál es el antecedente de Di María frente a clubes brasileños?
Registra apenas un enfrentamiento, que terminó en empate 2-2 contra Palmeiras.