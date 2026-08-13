Di María y su particular historia ante los equipos brasileños: solo jugó un partido en 2006

Ángel Di María tendrá este jueves ante Corinthians apenas su segundo enfrentamiento ante un equipo brasileño en toda su carrera. El antecedente se remonta a 2006, durante su primera etapa en Rosario Central, cuando tenía 18 años y se midió con Palmeiras por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquel encuentro terminó 2-2 y el delantero ingresó en el segundo tiempo.

En ese partido, Marco Ruben puso en ventaja al Canalla a los seis minutos y Washington igualó para el conjunto brasileño. Sobre la final, Palmeiras volvió a ponerse arriba con otro gol y, apenas un minuto después, Damián Ledesma marcó el empate definitivo. Di María no se convirtió en aquella noche y Central terminó último de su grupo, mientras que Palmeiras avanzaba como líder.

Casi 20 años después, Di María volverá a enfrentarse a un equipo brasileño, esta vez como una de las principales figuras del Canalla. Desde su regreso a Rosario, el delantero disputó 41 partidos, convirtió 14 goles y dio siete asistencias. Este jueves tendrá la oportunidad de sumar un nuevo capítulo a una historia que, hasta ahora, registra apenas un antecedente frente a clubes de Brasil.