Una cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos: qué pasará con los empleados

Supermercados Toledo atraviesa un escenario de dificultades financieras que volvió a quedar expuesto tras la decisión de vender una de sus sucursales para obtener fondos y afrontar compromisos salariales.

La operación se conoció en medio del conflicto que la cadena marplatense mantiene con sus trabajadores por el pago incompleto de los sueldos correspondientes a julio. El local vendido no fue identificado, pero la información fue comunicada a los representantes sindicales durante las negociaciones realizadas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Uno de los puntos que generó preocupación entre los trabajadores fue el destino del personal que se desempeñaba en ese establecimiento. Según lo informado por la empresa, los empleados serán reubicados en otros locales de la cadena, por lo que, por el momento, la venta no implicaría la pérdida de esos puestos de trabajo.

Toledo debe el 60% de los salarios de julio

La cadena había abonado inicialmente el 40% de los haberes correspondientes a julio, depositado durante el cuarto día hábil de agosto. El 60% restante quedó pendiente de pago y desencadenó medidas de fuerza en distintos establecimientos.

Los trabajadores realizaron retención de tareas desde el viernes anterior hasta el acuerdo alcanzado este miércoles en una audiencia desarrollada en la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

En ese encuentro, la empresa se comprometió a completar este viernes 14 de agosto el pago del saldo pendiente de los salarios de julio.

El acuerdo contempló el levantamiento de las medidas de fuerza, por lo que los trabajadores retomaron sus actividades en los distintos establecimientos.

Qué pasará con los empleados de la sucursal vendida

Uno de los aspectos centrales de la negociación fue el futuro de los trabajadores que se desempeñaban en el local que fue vendido.

La empresa informó al gremio que esos empleados serán trasladados a otras sucursales de Toledo. De esta manera, el cambio de titularidad del establecimiento no supondría, en principio, despidos ni una reducción de la plantilla de trabajadores.

La situación, sin embargo, se produce en un contexto de creciente preocupación sindical por las dificultades económicas que atraviesa la compañía y su capacidad para cumplir regularmente con sus obligaciones.

Una cadena con 1.800 trabajadores

Supermercados Toledo tiene presencia principalmente en Mar del Plata, donde cuenta con 24 grandes establecimientos y 15 locales bajo el formato Mini Toledo. Además, posee sucursales en otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

El grupo emplea de manera directa a unas 1.800 personas, tanto en sus supermercados como en plantas vinculadas a la producción de panificados, chacinados, aves y faena de cerdos.

Durante los últimos meses, los trabajadores realizaron asambleas y medidas de fuerza ante los atrasos salariales, mientras que el gremio manifestó su preocupación por la situación financiera de la empresa.

Crearon una mesa de seguimiento

Como parte del acuerdo alcanzado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, se estableció además una mesa de trabajo que se reunirá semanalmente.

El espacio estará integrado por representantes de los sindicatos y de la conducción de Supermercados Toledo y funcionará en la sede del Ministerio de Trabajo provincial.

El objetivo será realizar un seguimiento de la situación laboral y de los compromisos asumidos por la compañía, en un momento en que la venta de una sucursal para obtener liquidez volvió a poner el foco sobre el futuro de una de las principales cadenas de supermercados de Mar del Plata.