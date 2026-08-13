UTA anunció un paro de transporte en el interior y FATAP pidió la conciliación obligatoria

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de 24 horas para el interior del país, que comenzará a las 0 de este viernes 14 de agosto. Si no se dicta la conciliación obligatoria, la ciudad de Córdoba y otras del país quedarán sin transporte urbano de pasajeros.

Leonardo Ayala, secretario administrativo de UTA Córdoba, explicó a Cadena 3 que el sindicato reclama un acuerdo paritario para reducir la diferencia salarial entre los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"La medida de fuerza sería a nivel nacional", señaló Ayala. Según indicó, el paro puede afectar al transporte urbano de Córdoba y también alcanzará a servicios de corta y media distancia en otras jurisdicciones del país.

El conflicto se profundizó luego de una audiencia celebrada el martes en Buenos Aires, en la que la UTA anunció la realización de la huelga para este viernes. Mientras tanto, las partes fueron convocadas a una nueva reunión para este jueves.

Ante la falta de un acuerdo, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó que se dicte la conciliación obligatoria, aunque hasta el momento la medida administrativa no fue dispuesta.

Gerardo Ingaramo, prosecretario de FATAP, explicó a Cadena 3 que el reclamo de la UTA busca trasladar al interior el acuerdo paritario firmado el mes pasado para los trabajadores del AMBA.

Según detalló, esa negociación contempla un incremento salarial de entre el 10% y el 12% para los meses de julio, agosto y septiembre.

FATAP convocó a los gobiernos provinciales y municipales para que participaran de la discusión y explicaran de qué manera podría financiarse la mejora salarial. Sin embargo, de acuerdo con Ingaramo, ninguna administración intervino en la negociación.

"Ninguna provincia se presentó en la discusión paritaria y tampoco lo hizo ningún municipio. Si no tenemos los ingresos necesarios y suficientes, no podemos afrontar el pago de los salarios", afirmó.

El dirigente empresario remarcó que las compañías no cuentan actualmente con una alternativa para cumplir con el aumento exigido por el gremio.

"Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de firmar un acuerdo paritario hoy. Si no se dicta la conciliación obligatoria, creemos que vamos directamente al paro porque la UTA está intransigente", sostuvo.

Ingaramo explicó que el transporte del interior reúne alrededor de 12.000 colectivos distribuidos en las 23 provincias y atraviesa una situación económica crítica.

También afirmó que solamente cinco provincias realizan los aportes necesarios para sostener sus respectivos sistemas de transporte.

En el AMBA, en cambio, el acuerdo salarial pudo financiarse mediante una combinación de aumentos tarifarios y fondos aportados por el Estado nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Según el representante de FATAP, esos recursos permiten afrontar los salarios de unos 50.000 trabajadores.

El empresario señaló que los aportes estatales representan entre el 55% y el 60% de los costos del sistema en el AMBA, mientras que en el interior la participación ronda apenas el 10%.

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"La diferencia es total", afirmó Ingaramo. Como ejemplo, indicó que el boleto en Buenos Aires cuesta entre $800 y $1.000, mientras que en distintas ciudades del interior ya supera los $2.000 y, en algunos casos, alcanza valores de entre $2.300 y $2.500.

Ingaramo advirtió que un nuevo incremento tarifario podría generar una caída todavía mayor en la cantidad de pasajeros.

"Seguir aumentando la tarifa hace que la gente busque otra forma de trasladarse. Caen los pasajeros y los sistemas de transporte no soportan más", expresó.

El prosecretario de FATAP recordó que el Gobierno nacional eliminó en febrero de 2024 los fondos destinados al transporte público del interior. Desde entonces, señaló, las empresas dependen principalmente de la recaudación por venta de pasajes y de los aportes provinciales o municipales.

También cuestionó el congelamiento del aporte correspondiente al descuento de la Tarifa Social Federal, que cubre el 55% del valor del boleto para los beneficiarios.

Según explicó, cuando una jurisdicción aumenta la tarifa, la Nación ya no actualiza automáticamente la diferencia correspondiente a ese beneficio, lo que traslada una mayor presión financiera a los sistemas locales.

Ingaramo también planteó que gobernadores e intendentes reclaman una redistribución de los recursos recaudados mediante los impuestos aplicados a los combustibles.

De acuerdo con sus cálculos, de un litro de gasoil con un valor aproximado de $2.300, unos $833 quedan en manos del Estado nacional y no regresan al transporte ni a la infraestructura vial.

"Esos fondos podrían absorber una parte de los incrementos o del funcionamiento del sistema para evitar que aumenten las tarifas y permitir que la gente siga viajando", manifestó.

El representante de FATAP reconoció que las condiciones económicas y operativas varían considerablemente entre el Gran Córdoba, las provincias del norte y las jurisdicciones del sur del país.

Sin embargo, explicó que la UTA pretende continuar negociando una paritaria nacional única con FATAP desde Buenos Aires.

"Hay lugares que pueden pagar una tarifa más cara y quizá un salario diferente, pero hoy no está dada esa situación. La paritaria se discute para todos por igual", señaló.

La realización del paro depende ahora del resultado de la nueva audiencia y de una eventual intervención de las autoridades laborales. Si no se dicta la conciliación obligatoria, la medida comenzará a la medianoche y dejará sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Córdoba durante todo este viernes.

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Informe de Lucía González. Entrevista de Rodolfo Barili.