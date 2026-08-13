Proponen prohibir la compra, venta y reproducción de perros y gatos en Córdoba

En Córdoba, la concejal Jessica Rovetto Yapur, del bloque Cordobeses por la Libertad, presentó un proyecto que busca prohibir la compra, venta, permuta y reproducción de perros y gatos.

“Lo esencial del proyecto es que va directo a la prohibición, en la medida en que se ha demostrado que las ordenanzas y reglamentaciones no funcionan”, afirmó a Cadena 3.

La concejal destacó que la tenencia responsable de animales se encuentra fuera de control, como lo evidencian los casos de maltrato y el aumento de perros en situación de calle. “Hoy, de forma urgente y prioritaria, es necesario declarar la emergencia sanitaria animal para facultar al Ejecutivo a poner todos los recursos necesarios y solucionar esto de una vez por todas”, explicó.

Rovetto Yapur propuso un programa de desmantelamiento de criaderos en la ciudad y un marco integral de protección animal que incluya multas a quienes maltraten animales y un registro de maltratadores. “No cualquiera puede tener una peluquería de animales, una guardería, ser paseador o adiestrador”, señaló.

La concejal también subrayó que la responsabilidad del cumplimiento de estas ordenanzas recae en el Ejecutivo municipal. “Nosotros, como concejales, podemos hacer lo mejor de nuestro trabajo, pero todo recae en quien conduce los destinos de la ciudad y hoy es el intendente”, afirmó.

Además, destacó la necesidad de campañas de información y sensibilización para que la ciudadanía conozca las ordenanzas existentes sobre animales potencialmente peligrosos. “Nadie sabía que tiene que registrar a su perro, sacarlo con bozal y con cadena”, indicó.

Rovetto Yapur enfatizó que el bienestar de los animales depende de su cuidado y que un perro no es naturalmente malo. “Los perros son malos en relación a si no se los cuida y si no se les dan los debidos cuidados”, sostuvo.

También mencionó un acuerdo a nivel nacional que reconoce a los perros y gatos como seres sintientes. “Mantener la idea de la compraventa creo que va a contracorriente”, advirtió.

Finalmente, la concejal buscó coordinar esfuerzos con legisladores provinciales para extender la prohibición a nivel provincial. “Esto debería ser provincial”, concluyó.