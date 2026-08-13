Controles migratorios: "Detectamos personas que ya tenían resoluciones de expulsión del país"

El Gobierno nacional intensificó los controles migratorios en Rosario, en distintos puntos de la provincia de Santa Fe y en rutas nacionales, en el marco de una política que vincula el control de las fronteras y de la situación migratoria con la estrategia general de seguridad. Así lo explicó Germán Pugnaloni, director nacional de Relacionamiento con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien señaló que estas acciones se vienen desarrollando desde que la Dirección Nacional de Migraciones pasó a depender de esa cartera, en noviembre de 2025.

“No es una hipótesis, es un trabajo que ya se viene realizando”, sostuvo Pugnaloni al explicar el despliegue de las fuerzas federales y de Migraciones. Según detalló, la decisión de incorporar Migraciones al Ministerio de Seguridad respondió a la necesidad de integrar las políticas migratorias al plan general de seguridad del Gobierno nacional.

En los operativos realizados en Rosario ya fueron detectadas personas que tenían resoluciones de expulsión del país pendientes de ejecución, además de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. “Se detectaron personas que ya tenían resoluciones de la República Argentina de expulsión del país”, explicó el funcionario. Agregó que algunos casos podrían regularizarse, mientras que otros podrían derivar en nuevas órdenes de expulsión y prohibiciones de ingreso.

Pugnaloni destacó además el crecimiento de las expulsiones durante 2026. Según indicó, Argentina registraba históricamente un promedio de entre 14.000 y 15.000 expulsiones anuales, mientras que durante el primer semestre de este año ya se superaron las 14.000. “Eso denota claramente que hay una política muy marcada en ese sentido”, afirmó.

Los controles no se limitaron a Rosario. En la ciudad se realizaron procedimientos en la Terminal de Ómnibus y en sectores comerciales de alta circulación, mientras que en las rutas santafesinas se llevaron adelante operativos, entre otros lugares, en el paraje General Lagos. También se realizan controles en establecimientos productivos, granjas y otros sectores donde las autoridades buscan detectar situaciones de irregularidad migratoria, explotación laboral o trata de personas.

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En relación con los operativos en la zona comercial de calle San Luis, donde fueron identificados numerosos ciudadanos de nacionalidad china, Pugnaloni confirmó que Migraciones analiza las coincidencias detectadas en algunos domicilios. “La Dirección Nacional de Migraciones trabaja permanentemente evitando el fraude”, señaló, y explicó que se investiga si la información declarada por los extranjeros al momento de solicitar una residencia se corresponde con su situación real.

El funcionario explicó que una persona puede ingresar legalmente al país pero posteriormente incurrir en una irregularidad. Entre los casos mencionados aparecen quienes ingresan como turistas y luego permanecen más tiempo del permitido o quienes declaran un determinado motivo de ingreso y posteriormente se detecta que llegaron para trabajar o estudiar. “Eso es desnaturalizar el motivo de ingreso y es motivo de expulsión de la República Argentina y de prohibición de ingreso”, afirmó.

La estrategia también alcanza a los grandes mercados informales y a los establecimientos comerciales conocidos popularmente como “saladitas”. Pugnaloni sostuvo que este tipo de controles ya se realizaba en la provincia de Buenos Aires y que ahora se extendió a Rosario como parte de una política nacional.

Consultado sobre una posible semejanza con los operativos del ICE durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos, el funcionario rechazó una comparación directa. “Son cosas distintas, por una cuestión de naturaleza del diseño de los Estados y de los sistemas estatales”, sostuvo. No obstante, destacó el acercamiento entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad.

En ese sentido, Pugnaloni aseguró que Argentina atraviesa un escenario favorable en materia de homicidios en comparación con otros países de la región y destacó la relación estratégica con Washington. También adelantó que Argentina será sede de la conferencia mundial de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

Narcotráfico

La entrevista también permitió abordar uno de los principales focos de preocupación para las autoridades nacionales: el narcotráfico en la hidrovía Paraná-Paraguay. El funcionario se refirió al reciente operativo que terminó con cinco detenidos acusados de integrar una organización que pretendía contaminar con cocaína la carga de un buque en la zona de Ramallo.

El procedimiento permitió secuestrar alrededor de 500 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 11.500 millones de pesos. “El aforo que se ha hecho es cercano a los 11.500 millones de pesos”, confirmó Pugnaloni.

Según explicó, el operativo tuvo una particularidad que las autoridades consideran central: no se trató de un hallazgo casual, sino del resultado de una investigación que se extendió durante seis meses. La pesquisa comenzó en enero, luego del secuestro de 35 kilos de cocaína en Monte Hermoso, y permitió reconstruir el funcionamiento de una organización internacional que utilizaba distintos puntos de la hidrovía.

La investigación estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina y permitió establecer conexiones entre San Nicolás, Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Ramallo y otros puntos del corredor fluvial. De los 500 kilos secuestrados, aproximadamente 250 fueron encontrados en aguas del río Paraná y otros 250 estaban preparados para ser embarcados y utilizados en la denominada contaminación de buques.

“Tiene un valor muy importante cuando se produce a partir de una investigación”, destacó Pugnaloni, al diferenciar este tipo de procedimientos de aquellos secuestros que se producen como consecuencia de un control rutinario.

Para el funcionario, este operativo forma parte de un despliegue más amplio sobre la hidrovía, con especial atención en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe. La región portuaria santafesina, particularmente Rosario y las localidades ubicadas sobre el Paraná, aparece así como uno de los puntos centrales de la estrategia nacional contra el narcotráfico.

El funcionario también puso en contexto el crecimiento de los secuestros de drogas. “El año pasado fue el año récord de incautación de estupefacientes en la historia de los registros del país”, afirmó, aunque advirtió que el dato admite una doble lectura: por un lado, refleja una mayor capacidad de investigación y control; por otro, evidencia que existe un flujo importante de drogas que atraviesa el país.

Entrevista de Hernán Funes.