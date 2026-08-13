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Un niño en situación de calle fue encontrado por la policía en Misiones tras una semana de búsqueda

El menor, de 12 años, era buscado por una residencia socioeducativa desde hacía una semana.

13/08/2026 | 08:43Redacción Cadena 3

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Un niño en situación de calle fue encontrado por la policía en Misiones tras una semana de búsqueda

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Buenos Aires, 13 agosto (NA) – Un menor que dormía en la calle en la provincia de Misiones fue advertido por policías y al acercarse descubrieron que el chico tenía un pedido de paradero por parte de una residencia socioeducativa desde hacía una semana.

El hecho ocurrió cuando cuatro agentes realizaban una recorrida a pie en la zona de Cocomarola y Constitución, en la ciudad misionera de Posadas, y advirtieron a un menor que dormía en la vía pública, por lo que se acercaron para conocer qué había pasado.

En un primer momento se mostró reacio a hablar y no quería brindar sus datos, pero los efectivos continuaron dialogando con él, hasta que entró en confianza y finalmente les dijo quién era. Al verificar sus datos en el sistema policial, constataron que tenía 12 años y registraba un pedido de ubicación y paradero vigente desde hacía siete días.

Se pudo establecer que el menor se había ausentado el 5 de agosto de la Residencia Socioeducativa Lucas. Durante siete días deambuló por distintos barrios de Posadas y dormía donde lo encontraba la noche, pasando casi inadvertido, sin que nadie se preguntara qué hacía un niño solo por las calles o alertara al 911.

La búsqueda inició luego de que una cuidadora denunciara su ausencia de la casa para menores judicializados. Una vez identificado, los efectivos lo resguardaron, lo trasladaron para el correspondiente examen médico, para luego derivarlo a la dependencia policial, donde continuaron las actuaciones con intervención de los organismos competentes.

Al conversar con los policías y conocer la situación que atravesaba el niño, vecinos y comerciantes de la zona se acercaron para brindarle abrigos y calzado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Misiones?
Un niño de 12 años fue encontrado durmiendo en la calle por la policía, quien verificó que tenía un pedido de paradero.

¿Quién lo buscaba?
El menor era buscado por una residencia socioeducativa desde hacía una semana.

¿Cuándo se ausentó?
El niño se había ausentado de la Residencia Socioeducativa Lucas el 5 de agosto.

¿Dónde fue encontrado?
Fue hallado en la vía pública en la ciudad de Posadas, Misiones.

¿Cómo fue su situación?
Durante siete días, el niño deambuló por distintos barrios y dormía en la calle sin que nadie lo reportara.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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