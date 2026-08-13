El Virus Sincicial Respiratorio sigue causando internaciones en bebés menores de un año

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- La circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que es la principal causa de internaciones por infecciones respiratorias agudas como la bronquiolitis, sigue en aumento, generando una carga significativa de enfermedad y hospitalizaciones en la población infantil.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica (SE) 28 se registraron más de 65.000 casos de bronquiolitis, mientras que en lo que va de 2026, se notificaron 2.267 casos hospitalizados con detección de VSR, de acuerdo con un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las detecciones en personas hospitalizadas han mostrado una tendencia ascendente desde la SE13, superando los 100 casos semanales desde la SE23. En conjunto, en las SE28 y SE29 se registraron 563 detecciones. En cuanto a la distribución por grupos de edad, el mayor número de casos positivos para VSR se ha observado en menores de 5 años, especialmente en los niños menores de 1 año.

Este cambio también refleja la evolución de la temporada de virus respiratorios. Mientras que la circulación de la influenza ha comenzado a descender tras alcanzar su pico semanas atrás, las detecciones de VSR siguen en aumento, lo que ha llevado a un incremento en las internaciones pediátricas, y se espera que los casos continúen en ascenso durante las próximas semanas.

"El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil", afirmó el Dr. Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, Jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.

El especialista añadió: "Además, se debe tener en cuenta que la mayoría de los niños que desarrollan enfermedad grave habían nacido sanos y a término, sin factores de riesgo conocidos. Es decir que todos los bebés están en riesgo de enfermarse, ya que resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave".

Ante el aumento sostenido de los casos de VSR y la disponibilidad de nuevas herramientas de prevención, el Dr. Néstor Vain indicó que es fundamental garantizar que los lactantes reciban protección de manera oportuna.

Los datos de vigilancia muestran que los menores de un año siguen presentando los mayores porcentajes de positividad para VSR, tanto entre los pacientes ambulatorios como en los internados.

Una elevada carga sanitaria

Argentina ha incorporado en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, lo que representa un avance significativo para reducir las formas graves de la enfermedad.

No obstante, los especialistas advierten que aún hay una proporción significativa de bebés que atraviesan desprotegidos su primera temporada de circulación viral. Esto puede suceder porque nacieron fuera del período de vacunación de las embarazadas, porque sus madres no pudieron vacunarse o porque no hubo suficiente tiempo entre la vacunación y el parto para que recibieran una cantidad adecuada de anticuerpos.

También, puede ser que, al comenzar la temporada de VSR, ya habían pasado varios meses desde el nacimiento y la protección recibida durante el embarazo había disminuido, aunque continuaban transitando su primer año de vida, una etapa en la que todavía existe riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

"Hoy estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas muy eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR. El desafío ahora consiste en lograr que todos los lactantes, independientemente del momento del año en que nazcan, reciban la estrategia preventiva más adecuada y atraviesen protegidos su primera temporada de circulación del virus", añadió la Dra. Analía De Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Córdoba ha sido pionera en reconocer la necesidad de avanzar hacia una estrategia integrada de prevención del VSR para cerrar las brechas de protección que aún persisten. En ese marco, ha incorporado cerca de 10 mil dosis de nirsevimab para proteger a los bebés sanos y a aquellos con condiciones de riesgo que no cuentan con protección efectiva frente al virus.

La estrategia cordobesa busca promover la equidad en el acceso a medidas de prevención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas como la bronquiolitis en bebés. Este avance consiste en la inmunización con el anticuerpo monoclonal nirsevimab, administrándolo a recién nacidos antes del alta de las maternidades y en vacunatorios habilitados, a niños nacidos desde el 1° de enero de 2026 que cumplan criterios de elegibilidad y para aquellos con condiciones de riesgo nacidos desde el 1° de septiembre de 2025.

La Dra. María Soledad Álvarez, médica infectóloga y pediatra del Hospital Infantil Municipal de Córdoba, señaló: "La campaña está avanzando de manera muy satisfactoria en la provincia. Si bien es temprano para extraer conclusiones definitivas, los equipos de salud comienzan a observar señales que podrían ser consistentes con un impacto favorable de esta estrategia integrada de prevención".

Por su parte, la Dra. Mariana Lanzotti, médica pediatra infectóloga y Directora del Vacunatorio Instituto del Niño de Rosario, enfatizó: "Todos los niños menores de un año están en riesgo de padecer enfermedad por VSR, por lo que es fundamental tomar medidas de prevención para garantizar una protección adecuada. Cada internación que se evita no solo reduce el sufrimiento de los bebés y sus familias, y previene complicaciones que pueden poner en riesgo la vida, sino que también contribuye a disminuir la carga sobre el sistema de salud".

Diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP) y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), recomiendan avanzar hacia estrategias integradas que combinen la vacunación materna con anticuerpos monoclonales de acción prolongada para los bebés que no fueron protegidos por la vacunación durante el embarazo.

"En Argentina, salvo en la provincia de Córdoba, quienes ejercemos la pediatría enfrentamos una situación compleja: sabemos que los lactantes no protegidos mediante inmunización materna pueden beneficiarse con nirsevimab. Personalmente, considero que, aun reconociendo que pueden existir dificultades de acceso para algunas familias, es importante que los padres conozcan las opciones disponibles para la protección de sus bebés. Nuestra esperanza es que la estrategia adoptada por Córdoba se convierta pronto en estrategia nacional", concluyó el Dr. Néstor Vain.