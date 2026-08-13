Carrera contra el tiempo: policías le salvaron la vida a una bebé de 13 días ahogada con leche

Una beba de apenas 13 días fue salvada tras sufrir una broncoaspiración con leche en la ciudad de Córdoba, gracias a la rápida intervención de policías de guardia y una operadora del 911.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando Fernanda, de 32 años, llegó desesperada a una comisaría de barrio Ciudad de los Niños con su hija Nadiam en brazos. La recién nacida presentaba serias dificultades para respirar y su estado era crítico.

La cabo Ingrid Abregú tomó a la pequeña y comenzó a realizarle maniobras de primeros auxilios mientras desde la dependencia se comunicaban con el 911 para solicitar asistencia y el envío de un móvil.

Del otro lado de la línea, la agente técnica y telefonista Andrea Soria comenzó a guiar paso a paso a la policía para intentar liberar las vías respiratorias de la beba.

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“Póngala boca abajo. Dele palmaditas en la parte de la espalda, no lo haga con la mano recta, hágalo con la mano encurvada”, se escucha indicar a la operadora en el registro de la llamada.

La maniobra permitió que la recién nacida comenzara a responder y recuperara el ingreso de aire antes de la llegada del móvil sanitario.

La mamá contó cómo ocurrió el episodio

En diálogo con Cadena 3, Fernanda relató que había amamantado a Nadiam y que había pasado más de una hora desde que la beba había tomado leche.

“La amamanté y le digo mi hermana: ‘Me voy al baño, ¿te fijás?’. Sí, me dijo. Y al rato me dice: ‘Se ahogó la bebé’”, contó.

Al principio pensó que se trataba de una de las situaciones habituales que pueden atravesar los recién nacidos, pero rápidamente advirtió la gravedad.

“Salgo y ya estaba moradita y le salía como líquido de la nariz”, relató.

Fernanda intentó asistirla con conocimientos de primeros auxilios que había adquirido previamente, pero quedó paralizada ante la situación.

“La quise hacerle porque yo había estudiado sobre primeros auxilios y no pude. Me quedé así helada y salí corriendo a la comisaría”, explicó.

La mujer destacó especialmente la actuación de la cabo que recibió a la beba y el acompañamiento de la operadora del 911.

“Gracias a Dios estaba la cabo. Se llamó al 911 y por eso le quería agradecer también a Andrea por ayudar”, expresó.

El trabajo coordinado del 911

Andrea Soria, la operadora que recibió la comunicación desde la comisaría, explicó que el procedimiento requiere actuar en simultáneo para asistir a la persona afectada y coordinar el envío de ayuda.

“En realidad es un trabajo conjunto. El que llama empieza a tratar de ayudar a la persona y después me ayuda a coordinar la situación”, explicó.

Mientras la cabo Abregú realizaba las maniobras indicadas, Soria mantenía la comunicación telefónica y coordinaba la asistencia necesaria.

La intervención permitió sostener a la recién nacida durante los minutos críticos hasta que pudo recibir atención médica.

La beba recibió el alta y continúa con controles

Después de la asistencia inicial en la comisaría, Nadiam fue trasladada junto a su madre al Hospital Elpidio Torres.

En ese centro de salud, los médicos diagnosticaron un cuadro de broncoaspiración y dispusieron su derivación al Hospital Materno Neonatal para recibir atención especializada.

Tras permanecer en observación y evolucionar favorablemente, la beba recibió el alta médica.

Fernanda contó que Nadiam se encuentra bien, aunque debe continuar con controles para evaluar su evolución.

“Ayer le dieron el alta, pero tiene que seguir los controles para ver si quedan algunas secuelitas. Mañana tiene el control, después tiene con los oftalmólogos y así le van a ir haciendo estudios”, explicó.

La madre, de 32 años y mamá de otros dos hijos, reconoció que nunca había atravesado una situación similar.

“Es el tercero. Pero después de 10 años la tuve a ella y es la primera vez que me pasa esto. Jamás pensé”, relató.

Recordó especialmente el momento en que salió corriendo hacia la comisaría con su hija en brazos: “Salí corriendo a pedir a Dios que no me la lleve. Ella ya llegaba moradita cuando me la agarró la policía”.

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